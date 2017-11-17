Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

ГПУ завершает досудебное расследование в отношении Лавриновича, - СМИ

Следователи Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершают досудебное расследование в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, которого подозревают в захвате государственной власти. Об этом сообщил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«По Лавриновичу мы собираемся завершать», - заявил он. С.Горбатюк уточнил, что, по данным следствия, в уголовном производстве по факту захвата власти бывший президент Украины Виктор Янукович выступает организатором.

«Там вроде бы организатор - это Янукович, а А.Лавринович свою часть выполнил по публикации Конституции 1996 года Министерством юстиции», - сказал С.Горбатюк. При этом он не назвал дату завершения досудебного расследования.

Как сообщалось ранее, 6 сентября Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, приведшему к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства. Подозреваемыми в этом уголовном производстве является экс-президент Виктор Янукович и экс-министр юстиции А.Лавринович. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий). Ю.Луценко сообщил, что В.Янукович и А.Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховного Совета, изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и ее официального опубликования. 15 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Департамента спецрасследование Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения А.Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток – до 2 ноября, без права внесения залога. 27 сентября Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда и постановил освободить А.Лавриновича.