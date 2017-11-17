Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

На III Форуме по конкурсному праву АЮУ обсудили нюансы банкротства и взыскания

Сегодня в Киеве проходит III Форум по конкурсному праву Ассоциации юристов Украины, который традиционно посвящен трем основным аспектам конкурсного процесса: взысканию, банкротству и реструктуризации. Реформирование законодательства о банкротстве - один из необходимых элементов здоровой системы коммерческого права, и такие реформы должны осуществляться по мере совершенствования системы обращения взысканий, налогового законодательства, обеспечения прозрачности судебной системы, отметила в приветственном слове Шанда ДеЛонг, старший советник юридического департамента МВФ. В свою очередь, руководитель группы экспертов проекта ЕС «Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине» Довидас Виткаускас обратил внимание на внедрение института частных исполнителей. По его словам, в профессию необходимо допускать специалистов с достаточным уровнем компетенции, но также уже намечаются проблемы, которые нужно решать путем законодательных изменений. Сфера банкротства тесно связана с качеством правосудия, обратил внимание г-н Виткаускас. Также участников форума поприветствовала Ирина Сербин, председатель Комитета по конкурсному праву АЮУ.

В рамках сессии, посвященной банкротству и реструктуризации, особо активно обсуждалась актуальная судебная практика по обжалованию результатов аукциона. Судья Высшего хозяйственного суда Украины Александр Удовиченко отметил, что обжалование результатов аукционов происходит часто, и проблемы заключаются, в частности, при определении круга лиц, которые могут обжаловать такие результаты. По мнению судьи, и стороны, и суды слишком широко понимают круг таких лиц, хотя право обжаловать результаты аукционов имеют только кредиторы, должник и лица, которые заявляют права на имущество. Также противоречия есть в широком понимании оснований признания договора недействительным. О проблемах определения предмета аукциона и порядка признания аукциона недействительным рассказал судья Высшего хозяйственного суда Украины Борис Поляков. Изначально ликвидатор преследует цель реализовать залоговое имущество, причем за бесценок, и не учитывая, есть ли согласие банка, отметил судья. Об опровержении имущественных действий должника, виндикации и признании сделок недействительными рассказал Юлиан Хорунжий, cтарший партнер Ario Law Firm. Темой доклада управляющего партнера Elite Consult Group Дианы Козловской стали аспекты ограничения распоряжения имуществом должника / банкрота.

Актуальную тему конфликта интересов между участниками сферы банкротства поднял Артур Мегеря, старший партнер, адвокат ЮК L.I.GROUP. Спикер отметил, что жизнь арбитражных управляющих ухудшается, увеличиваются случаи обжалования их действий, причем суды чаще становятся не на сторону арбитражных управляющих. По мнению г-на Мегери, с целью установления единой судебной практики в Законе о банкротстве необходимо установить исчерпывающий перечень оснований, при которых арбитражные управляющие считаются заинтересованными лицами, а также определить четкое понятие конфликта интересов. Арбитражному управляющему лучше работать е большой команде, а не в одиночку, уверен Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры». При этом арбитражные управляющие могут быть оформлены по одному адресу, вопреки расхожему мнению это не является незаконным, что подтверждает и позиция Минюста, обратил внимание г-н Боярчуков. Работа в команде улучшает качество работы арбитражного управляющего, позволяет ему получить ценный опыт, тем более, что попытки объединения профессионального сообщества в профсоюзы и СРО не удались.

Реформированию системы исполнения судебных решений была посвящена отдельная сессия форума. «Мы до сих пор на дне, но есть шанс сделать прыжок, поскольку от дна легче оттолкнуться», - охарактеризовал ситуацию в данной сфере управляющий партнер Ario Law Firm Алексей Воронько. О роли Министерства юстиции в осуществлении реформы системы исполнения судебных решений рассказал Юрий Моисеев, директор Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины. Г-н Моисеев обратил внимание на работу дисциплинарной комиссии, а также сообщил, что уже подана и рассматривается первая жалоба на частного исполнителя. Дисциплинарная комиссия не должна быть репрессивным органом, отметил частный исполнитель Андрей Авторгов. В работе частных исполнителей есть как преимущества, так и недостатки, рассказал Андрей Авторгов. Так, государственный исполнитель не может физически рассмотреть множество производств, у частного же исполнителя все происходит намного быстрее. Но хватает и проблем, например, касаемо сводного исполнительного производства и т.д. Чтобы проиллюстрировать, как должна выглядеть идеальная работа частных исполнителей, г-н Авторгов привел пример Литвы, резюмировав, что система взыскания должна работать быстро и оперативно, а не так, как сейчас.

То, что частные исполнители могут работать лучше, чем государственные, считает и частный исполнитель Иван Жаботинский. Темой его доклада стали законодательные препятствия деятельности частного исполнителя и необходимые изменения, в частности, в страховании. Заместитель председателя Совета частных исполнителей Украины Александр Сивокозов рассказал о деятельности созданной на днях Ассоциации частных исполнителей. Планируется создание гарантийного фонда при Ассоциации, который будет наполняться из взносов и станет гарантией не только для исполнителей, но и для кредиторов. Кроме того, в планах создать цифровую платформу для общения частных исполнителей, и даже внедрить механизм электронных петиций. «Нужно идти в ногу со временем и массово оцифровывать наши услуги», - призвал г-н Сивокозов, пообещав, что Ассоциация будет «неумолимо идти путем продвижения профессии частного исполнителя».