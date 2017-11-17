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Генпрокурор рассказал, когда заработает Госбюро расследований

17 ноября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что Государственное бюро расследований заработает в конце 2018 года. Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу.

«ГБР в полную мощь заработает лишь в конце будущего года», - сказал он.

Ю.Луценко добавил, что Верховная Рада может изменить условия набора работников этого ведомства.

«Соответствующая комиссия трудно, с моей точки зрения слишком долго, но все-таки выбрала трех руководителей (ГБР - ред.)... Закон предусматривает это (прохождение комиссии – ред.) и для всех остальных работников. Знаю, что в парламенте обсуждается законопроект, который может дать ГБР ускорение. Чтобы не эта комиссия, а уже избранные руководители, как это было в случае НАБУ и САП, самостоятельно набирали свой персонал. Обычно через тесты, через конкурсы, при необходимости через детектор лжи. Это может сократить создание институции с года до половины года. Возможно до 7-8 месяцев», - рассказал он.

Также Ю.Луценко отметил, что согласно закону, количество работников из старой системы в ГБР не может быть более 30%.

Как известно, 16 ноября директором Государственного бюро расследования конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу. Первым заместителем председателя ГБР была избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем директора - заместитель экс-прокурора Киева Александр Буряк.

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