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Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

СМИ: ГФС проиграла суд омбудсмену из-за отказа предоставлять информацию о рассрочках

Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская выиграла у ГФС суд в связи с непредоставлением данных о компаниях, которым предоставляли налоговую рассрочку. Об этом стало известно из документов, которые обнародовал эксперт по вопросам противодействия коррупции Глеб Каневский.

Напомним, в Государственной фискальной службе заявили, что «не когут», а не «не хотят» раскрывать компании, которым предоставляли налоговую рассрочку.

Ранее, 21 июля, появилась информация о том, что Государственная фискальная служба отказалась раскрыть информацию о компании, которым оказывалась налоговая рассрочка в 2015-2016 годах.

В конце августа омбудсмен открыл производство на ГФС.