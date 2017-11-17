СМИ: ГФС проиграла суд омбудсмену из-за отказа предоставлять информацию о рассрочках

Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская выиграла у ГФС суд в связи с непредоставлением данных о компаниях, которым предоставляли налоговую рассрочку. Об этом стало известно из документов, которые обнародовал эксперт по вопросам противодействия коррупции Глеб Каневский.
Напомним, в Государственной фискальной службе заявили, что «не когут», а не «не хотят» раскрывать компании, которым предоставляли налоговую рассрочку.
Ранее, 21 июля, появилась информация о том, что Государственная фискальная служба отказалась раскрыть информацию о компании, которым оказывалась налоговая рассрочка в 2015-2016 годах.
В конце августа омбудсмен открыл производство на ГФС.
Сохранить:
Контакты:
По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: