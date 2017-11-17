Еврокомиссар сообщил, отменят ли плату за роуминг между ЕС и Украиной

В ЕС работают над возможной отменой платы за роуминг между Украиной и ЕС, однако пока рано говорить о временных рамках, когда это решение может воплотиться в жизнь. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан.
«Я был инициатором этой идеи пару лет назад, и я не предполагал, какой энтузиазм это вызовет, но это хорошо! Потому что когда я посещаю эти страны и смотрю потом на счета своего мобильного телефона – ясно, насколько дорогими являются звонки из этих стран в Европу и наоборот. Это, кстати, касается и стран Западных Балкан. Это то, над чем мы работаем», – рассказал еврокомиссар.
По его словам, главная сложность заключается в переговорах с провайдерами мобильной связи, которые должны принять решение относительно тарифов.
«Но, конечно, если нам удалось найти решение внутри Европы, то я убежден, что сможем найти решение – или по крайней мере выработать пошаговый подход для будущего снижения тарифов на роуминг», – выразил надежду Йоганнес Хан.
Напомним, Европарламент поддержал новый формат Восточного партнерства, который предлагает новые выгоды для стран-партнеров, которые достигли значительного прогресса в реформах, в частности, отмена платы за роуминг.
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