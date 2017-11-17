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Парламентский комитет согласовал правки к законопроекту о реинтеграции Донбасса

17 ноября 2017 года Источник:День

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны согласовал все правки к законопроекту о реинтеграции Донбасса. Комитет будет рекомендовать депутатам принять законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» полностью. Такое решение было принято в пятницу на заседании комитета.

Комитет согласовал, в частности, спорные правки в ст.10 законопроекта, добавив к ней отдельный абзац. В нем говорится о правах военнослужащих, работников правоохранительных органов и лиц, привлекаемых к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в соответствии с Конституцией и законодательством Украины. Таких работников, которые должны обеспечивать нацбезопасности и обороне в районах, прилегающих к боевым действиям, в соответствии с согласованными поправками, должен определять руководитель Генерального штаба по представлению командующего Объединенных Вооруженных сил.

Как отметил председатель Комитета Сергей Пашинский, цель этого законопроекта - оптимизировать применение Вооруженных сил, потому что по нынешнему законодательству руководит АТО первый заместитель председателя СБУ.

«Но это неправильно, потому что 90 процентов сил и средств, используемых на линии разграничения - это силы и средства ВСУ. Это законно, но не совсем эффективно. Именно поэтому, чтобы снять это противоречие, Президент Украины и подал этот законопроект, чтобы урегулировать этот вопрос», - сказал он.

Комитет также утвердил последний абзац ст. 2 законопроекта в такой редакции: «Лица, участвующие в вооруженной агрессии РФ или привлеченные к участию в оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность за деяния, которые нарушают нормы международного гуманитарного права».

Секретарь Комитета Иван Винник подчеркнул, что норма в прежней редакции позволяла привлекать к ответственности «даже учителей, которые вынуждены сегодня работать на оккупированных территориях в школах». Именно поэтому решили изменить данную норму: теперь учителя не подпадают под его действие, ведь они не нарушают гуманитарное право.

«Таким образом, все гражданские лица, не совершают военных преступлений, не могут быть привлечены к ответственности. Те, кто стреляет в украинцев - здесь понятно», - отметил О.Винник.

По словам секретаря комитета, с заключительных положений изъяты упоминания о предоставлении статуса участника АТО, а в случае принятия данного законопроекта соответствующие изменения в законодательство будут готовить отдельно.

Решение рекомендовать Совету принять согласованный законопроект в целом поддержали 9 членов Комитета, 1 воздержался. Представители от фракции «Самопомочи» не приняли участие в заседании Комитета.

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