Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

«Отмечаемое пятилетие – это юбилей победы над беззаконием», – международная конференция по поводу создания НААУ

Следующим докладчиком на международной конференции «НААУ: 5 лет успеха» стала председатель Комитета НААУ по защите прав адвокатов Анна Боряк. «С момента убийства адвоката Юрия Грабовского нам была объявлена открытая война», — заявляет она. С тех пор увеличилось число жалоб, поступающих едва ли не каждый день. Органы обвинения используют закон для устранения адвоката из процесса. Есть много фактов избиения защитников. Кроме того, по ее словам, открываются уголовные производства в отношении адвокатов. Было решено переформатировать комитет. Привлечены люди, способные давать творческие решения и склонные к аналитике. Они способны принимать решения на несколько шагов вперёд. Нередко прокуроры не являются на круглые столы, проводимые адвокатами. «Отмечаемое пятилетие - это юбилей победы над беззаконием», - озвучила такой тезис Анна Боряк.

В обществе сложилось мнение, что бесплатная правовая помощь (БПП) означает «плохая». На это обратил внимание председатель Комитета НААУ по вопросам БПП Сергей Вилков. По его словам, помощь не бесплатная, а оплачиваемая за счет налогов. Сегодня 5062 адвоката вовлечены в систему. 4 июля 2015 года был создан профильный Комитет НААУ. С самого начала руководство Ассоциации надеялось, что будет выполняться Меморандум, заключённый с Минюстом в 2013 году. Однако в силу ряда обстоятельств выполнение Меморандума прекратилось. Сергей Вилков объясняет это тем, что пришли люди, руководствующиеся частными интересами. Возникло подозрение, что доступ адвокатов к определенным делам ограничивается в ручном порядке. Несмотря на недоразумения с Минюстом, несвоевременный расчет и наложение штрафов за неподачу отчетности, адвокаты продолжали идти в систему. Неприятными моментами стали случаи, когда в регионах при подготовке отчётности адвокатов принуждали раскрывать адвокатскую тайну.

Также спикер сообщил, что сегодня, 17 ноября 2017 года, стартует очередной конкурс по отбору адвокатов в систему БПП

Завершилась сессия выступлением председателя Комитета НААУ по вопросам адвокатской этики Андрея Цыганкова. По его словам, до сих пор в Правила адвокатской этики не включены важные положения. Например, о том, что адвокат сам вправе определять предмет адвокатской тайны.

«Следует ограничить «вольность» не только власти, но и клиентов. К примеру, нужно, чтобы клиент уведомлял своего адвоката, если решает привлечь к своему делу нового адвоката.

Не хватает Комитету одного - политического лобби адвокатов. Попадая в политику адвокаты моментально становятся политиками» — считает адвокат.

Андрей Цыганков выразил надежду, что Комитет останется «вредным», но в то же время и важным.

В свою очередь Валентин Гвоздий обратил внимание, что резко уменьшилось количество унизительной и некорректной критики в Интернете. По мнению зампредседателя НААУ, это следствие новых Правил адвокатской этики. Более того он сообщил что уже есть одно дисциплинарное дело об унижении адвоката коллегой в соцсети.