Суд снял арест со 100% акций «Трейд коммодити»

Соломенский районный суд г.Киева снял арест со 100% акций компании «Трейд Коммодити». Об этом говорится в материалах суда.
С ходатайством об отмене ареста обратился адвокат директора «Трейд Коммодити» Вадима Майко. Суд удовлетворил ходатайство и отменил арест принадлежащих Майко корпоративных прав в виде 100% уставного капитала (7 400 гривен) компании. Также суд снял запрет на отчуждение и распоряжение акциями.
Напомним, НАБУ опубликовало схему разъяснений дела «Трейд Коммодити».
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