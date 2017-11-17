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Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

Суд снял арест со 100% акций «Трейд коммодити»

Соломенский районный суд г.Киева снял арест со 100% акций компании «Трейд Коммодити». Об этом говорится в материалах суда.

С ходатайством об отмене ареста обратился адвокат директора «Трейд Коммодити» Вадима Майко. Суд удовлетворил ходатайство и отменил арест принадлежащих Майко корпоративных прав в виде 100% уставного капитала (7 400 гривен) компании. Также суд снял запрет на отчуждение и распоряжение акциями.

Напомним, НАБУ опубликовало схему разъяснений дела «Трейд Коммодити».