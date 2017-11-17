Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

МВД: вопрос «евроблях» требует немедленного урегулирования

Вопрос автомобилей с иностранной регистрацией требует немедленного урегулирования. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы «Право на власть».

А.Аваков отметил, что вопрос (автомобилей с иностранной регистрацией - ред.) Нужно решать не в сторону жесткой фискальной ситуации, но и не в сторону «завозите весь хлам, который есть».

«Когда фискалы давят с одной стороны, а избиратель, общественность, люди, активисты давят с другой стороны, тогда мы найдем баланс. А просто друг друга уничтожать - это неправильно», - отметил глава МВД.

Министр пояснил, что когда автомобиль въезжает в страну временно, то не регистрируется в базе данных.

«Если ты иностранец и заехал в страну, проезжая из Магадана в Лондон и едешь всего 6:00, то тебя не регистрируют в регулярной основе. Ты просто транзитный. А если ты делаешь вид, что ты едешь, условно, из Магадана в Кострому через Украину и находишься здесь шесть или восемь месяцев, а потом приезжаешь и блокирует дороги перед Верховным Советом. Как обеспечить этот процесс - это вопрос фискальной службы, которая должна предложить соответствующие механизмы», - сказал министр.

По словам А.Авакова, недопустимо того, что в стране, которая воюет, нельзя останавливать машину на иностранных номерах.

«Как министр внутренних дел я должен гарантировать функцию безопасности, поэтому я и говорю, что больший контроль даст большую безопасность, но вместе с вами я выступаю за то, чтобы права не нарушали», - добавил Арсен Аваков.