МВД: вопрос «евроблях» требует немедленного урегулирования

Вопрос автомобилей с иностранной регистрацией требует немедленного урегулирования. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы «Право на власть».
А.Аваков отметил, что вопрос (автомобилей с иностранной регистрацией - ред.) Нужно решать не в сторону жесткой фискальной ситуации, но и не в сторону «завозите весь хлам, который есть».
«Когда фискалы давят с одной стороны, а избиратель, общественность, люди, активисты давят с другой стороны, тогда мы найдем баланс. А просто друг друга уничтожать - это неправильно», - отметил глава МВД.
Министр пояснил, что когда автомобиль въезжает в страну временно, то не регистрируется в базе данных.
«Если ты иностранец и заехал в страну, проезжая из Магадана в Лондон и едешь всего 6:00, то тебя не регистрируют в регулярной основе. Ты просто транзитный. А если ты делаешь вид, что ты едешь, условно, из Магадана в Кострому через Украину и находишься здесь шесть или восемь месяцев, а потом приезжаешь и блокирует дороги перед Верховным Советом. Как обеспечить этот процесс - это вопрос фискальной службы, которая должна предложить соответствующие механизмы», - сказал министр.
По словам А.Авакова, недопустимо того, что в стране, которая воюет, нельзя останавливать машину на иностранных номерах.
«Как министр внутренних дел я должен гарантировать функцию безопасности, поэтому я и говорю, что больший контроль даст большую безопасность, но вместе с вами я выступаю за то, чтобы права не нарушали», - добавил Арсен Аваков.
Сохранить:
Контакты:
на самом деле это работа татарина главы СБУ который вместо того чтобы защищать наш государственный суверинитет конституционный строй, территориальную целостностб законных интересов государства и прав граждан от разведывательной деятельности иностранных спецслужб, дЕЛАЕТ ТАК ЧТОБЫ ИМЕННО ИНОСТРАННЫЕ ГРУЗИНО ТУРЕЦКИЕ службы и агенты действовали в Украине с целью сделать ПЕРЕВОРОТ и захватить. ШРИЦАКА _НА НАРЫФ ПОРКА НЕ поздно. Без него этот черт Сакашвил давно или был в Грузии или сидел за решеткой Вместо этого Грицак открыл охоту на украинских политиков и бизнесменов.Это он организовывает теракты и уголовные дела против наших защитников с целью чтобы янычары турецкие нас всех подвергди геноциду и завладели нашей территорией.
3 декабря 2017г– он выбрал специально самый плохой по нумерологии день для украинцев черт Сакашвил заявил начало "народного импичмента".добавив что "они-грузины" создали информационные центры в каждом регионе Украины. 3 декабря – "час икс", для нас, для них и для страны. Я буду ездить по стране, поднимать людей, без провокаций, мирно и спокойно, обоснованно, с конкретным планом и кандидатами на конкретные должности. До 3 декабря мы ждем, если власть не выполняет наших требований, мы объявляем "народный импичмент", – подчеркнул Саакашвили.
По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: