Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

Валентин Гвоздий назвал проблемы, с которыми столкнулась НААУ пять лет назад

На конференции «НААУ: 5 лет успеха» с обращением выступил Валентин Гвоздий, заместитель председателя НААУ.

История украинской адвокатуры насчитывает сотни лет, но по-настоящему независимой она стала только в 2012 году. Тогда власть под давлением международного сообщества приняла прогрессивный закон, заявил г-н Гвоздий.

По словам спикера, первой проблемой на пути создания НААУ было создание секретариата и его работников, хотя денег на это не было абсолютно. Первые месяцами сотрудниками выступали сотрудники некоторых юрфирм. Поначалу адвокаты были настроены «враждебно» к организации и не представляли, как можно сдавать взносы. «Такое непонимание ощущалось первые полтора года», — вспоминает Валентин Гвоздий.

Кроме того он напомнил, что три месяца не было возможности запустить работу Совета адвокатов Украины, поскольку нельзя было собрать кворум, а отдельные избранные в Совет делегаты отказывались работать и саботировали процесс. При этом г-н Гвоздий заверил, что никакого давления на адвокатов не осуществлялось. Не всегда удавалось найти единое решение, но работа строилась демократично.

Следующим этапом стало введение УПК, который позволял осуществлять защиту только адвокатам из ЕРАУ, которого на тот момент еще не было. Реестр должен был быть надёжным: его сбой мог бы лишить человека права на защиту. Действующий продукт он назвал «высокоинтеллектуальным». «Я считаю, что задачу государства мы за эти пять лет выполнили на пять», - добавил г-н Гвоздий.

Также спикер отметил, что изначально органы власти не воспринимали Ассоциацию серьезно, и даже приходилось подавать иски, чтобы запретить другим организациям использовать название «НААУ».

«Сегодня благодаря активной деятельности в медиа люди понимают, что представляет из себя НААУ и какие задачи она реализует.

Очень много поработать пришлось на международной арене. На Украинско-американской конференции в Нью-Йорке в 2013 году представителей НААУ даже назвали «варварами». Выступать и убеждать публику в обратном было сложно», — отмечает г-н Гвоздий, — «В итоге поддержкой удалось заручиться. Историческим событием стало вхождение в IBA. Это было важно для «маркетирования» украинского адвокатского сообщества. Признанием является то, что уставные документы Ассоциации копируются в других пост-советских странах».

Кроме того Валентин Гвоздий уверен, что достижением является заложение фундаментальных основ системы, которые будут действовать и тогда, когда в руководство НААУ придут другие личности. Работают демократические механизмы, свидетельством чего выступает отзыв председателя ВКДКА.

«Попытки разрушить единую организацию путем новой реформы не должны увенчаться успехом» , — заявил зампредседателя САУ.

Также он рассказал, что в данный момент САУ работает над усовершенствованием сервисов для адвокатов. Среди планируемых новаций в рамках диджитализации, в том числе, возможность получить по Интернету дубликат утраченного адвокатского свидетельства. Будут усилены и образовательные мероприятия.

В свою очередь председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Александр Дроздов сообщил, что ВКДКА проводит заседания ежемесячно и всегда удается собрать кворум. География заседаний вышла за пределы Киева: они проходили также в восьми регионах.

В большинстве случаев КДКА регионов принимают правильные решения. Хотя некоторые из них приходится пересматривать.

Общее количество корреспонденции, направляемой в ВКДКА, ежегодно возрастает.

В 2016 году было важное решение Верховного Суда Украины, определившее юрисдикцию споров. Было признано, что споры с КДКА регионов и ВКДКА относятся к административным спорам. Все чаще судьи учитывают в спорах практики Евросуда.

«81% жалоб касаются решений ВКДКА. Только 7% жалоб касаются бездействия. Это указывает, что ВКДКА «не бездействует»,— отметил докладчик. В третьем квартале 2017 года вступило в силу четыре решения в пользу ВКДКА, тогда как в пользу других субъектов - 0.

По словам г-на Дроздова, усилия направлены на оптимизацию и прозрачность дисциплинарных процедур.