Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

Объявлен конкурс по отбору адвокатов, которые привлекаются для предоставления БПП

Координационный центр по оказанию правовой помощи сообщил о проведении с 18 ноября 2017 по 23 января 2018 конкурса по отбору адвокатов, которые привлекаются для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Для участия в конкурсе адвокатам необходимо:

1) Зарегистрироваться на веб-странице с 18 ноября по 17 декабря 2017 года включительно, где заполнить онлайн анкету и автобиографию; указать адрес электронной почты для получения информации в связи с конкурсом и регион, в котором адвокат будет проходить индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией; загрузить заверенные (подписанные) адвокатом сканированные копии заявления, всех заполненных страниц паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и мотивационное письмо (в произвольной форме объемом до 500 слов).

2) С 19 – по 25 декабря 2017 года включительно пройти дистанционный курс «Введение в системы предоставления бесплатной правовой помощи», ознакомившись с его материалами и сдав проверочные тестовые задания, которые оцениваются автоматически (адрес веб-страницы дистанционного курса, логин и пароль будут указаны в электронном сообщении Координационного центра по предоставлению правовой помощи).

3) С 9 – по 12 января 2018 года (конкретные дата, время и место проведения будут сообщены каждому адвокату дополнительно) будут проводиться индивидуальные собеседования с конкурсной комиссией, в ходе которой адвокаты будут оцениваться по критериям мотивации к оказанию бесплатной правовой помощи, коммуникабельности, эмоциональной уравновешенности, умение представить примеры предоставления правовой помощи.

Кроме того, с 27 по 29 декабря с.г. включительно конкурсные комиссии будут рассматривать поданные адвокатами документы, оценивая адвокатов по критериям стажа адвокатской деятельности, наличия или отсутствия примененных к адвокату дисциплинарных взысканий и учитывая результат прохождения адвокатом дистанционного курса «Введение в системы предоставления бесплатной правовой помощи» . На этом этапе происходит без персонального участия адвокатов.

Адвокаты, которые пройдут конкурс, будут привлекаться к оказанию бесплатной вторичной правовой помощи на постоянной основе по контракту или на временной основе на основании договора в соответствии с Порядком и условиями заключения контрактов с адвокатами, предоставляющими бесплатную вторичную правовую помощь на постоянной основе, и договоров с адвокатами, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь на временной основе, утвержденных постановлением КМУ от 11.01.2012 № 8.