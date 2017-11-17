В Минобразования предложили расширить список специальностей для повышенных стипендий

В Министерстве образования и науки Украины предлагают расширить список специальностей в учебных заведениях, для которых установлена повышенная стипендия. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил заместитель министра образования Владимир Ковтунец.
По его словам, уже подготовлены соответствующие проекты постановлений правительства.
«Подготовлен проекты постановлений, которые предусматривают расширить список специальностей, по которым будут повышены стипендии. В частности, планируется включить туда химию», - сказал он.
Кроме того, отметил Ковтунец, планируется расширить права высших учебных заведений в назначении стипендий.
«У нас есть небольшие группы, в которых будет до 10 студентов. Это, как правило, магистерские образовательные программы, куда приходят лучшие студенты. И на самом деле, они все заслуживают того, чтобы получать стипендии», - добавил представитель министерства.
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