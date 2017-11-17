Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

Премьер-министр рассказал, когда медработникам повысят зарплату

Повышение зарплат медицинским работникам на Украине планируется после запуска медреформы. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховном Совете.

«Мы планируем такое повышение, но оно будет эффективным, когда мы начнем реформу сферы здравоохранения, которая была принята парламентом. Уже на первичном уровне - уровне семейной медицины - мы сможем в 2018 году начать системные изменения, которые позволят увеличивать зарплаты», - сказал премьер.

«Украинский врач должен получать достойную зарплату», - акцентировал В.Гройсман.

Напомним, в октябре парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), входящий в пакет по медреформе.