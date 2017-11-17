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Премьер-министр рассказал, когда медработникам повысят зарплату

17 ноября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Повышение зарплат медицинским работникам на Украине планируется после запуска медреформы. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховном Совете.

«Мы планируем такое повышение, но оно будет эффективным, когда мы начнем реформу сферы здравоохранения, которая была принята парламентом. Уже на первичном уровне - уровне семейной медицины - мы сможем в 2018 году начать системные изменения, которые позволят увеличивать зарплаты», - сказал премьер.

«Украинский врач должен получать достойную зарплату», - акцентировал В.Гройсман.

Напомним, в октябре парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), входящий в пакет по медреформе.

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Комментарии:»

дидя 20 ноября 2017 года 12:46 #

Гриуак с помощью сакашвили сам же способствует наряду с "гарантом " Украины, чтоб наша с вами страна стала турецкой народной республикой". Кадры решают все- нельзя было Наливайченко отстранять из команжования сБУ- многие чувствовали что ничем хорошим это не закончится. И теперь очевидно что основной агрессор украины это не Россия, А турция и грцзия(обе давно стали исламскими государствами)А украинское православие как и сами славяне им ненавситны.

Лиля 20 ноября 2017 года 12:45 #

обещает потому что знает. что скоро грузины и турки сделают перворот а тап хоть потоп.... 9 октября 2017г Между Порошенко и Эрдоганом установили линию прямой спецсвязи.Это ест в сМИ есть приказы Петру Алексеевичу идут теперь непосредственно из анкары и объясняет активизацию турецкого казачка сакашвила в украине-он с 26 октября анонсирует теперь еженедельно то перевороты. то вече, то революции, то Импичмент президента и предложение своей кандидатуры и на пост президента а теперь уже и премьер министра.Стало известо опять же со слов Михо- что в каждом городе создаются "революционные ячеуки"(создавать которые помогает "глава Безрпасности Украины" татарин Василий Грицак-тот самый который должен охранять украину от международных агентов и организаций сам же способствует наряду с "гарантом " Украины,

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