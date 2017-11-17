«Независимость - это не корпоративное требование адвокатов. Это предпосылка к защите прав человека», - Роберт Малецки, региональный секретарь UIA в делах Европы

В ходе международной конференции CCBE «НААУ: 5 лет успеха» выступили иностранные гости.
С докладом на тему «Миссия CCBE: независимость европейских адвокатур» выступил третий вице-президент CCBE Ранко Пеликарич.
Задачами данной структуры является мониторинг нарушений прав адвокатов, доступности правосудия и верховенства права в целом. CCBE реагирует на атаки на независимость адвокатов и судей в Турции, Польше и других странах, включая нашу.
«Независимость - это не корпоративное требование адвокатов. Это предпосылка к защите прав человека и обеспечения доступа к правосудию безо всякой дискриминации», — заявил Роберт Малецки, региональный секретарь UIA в делах Европы. Кроме того по его словам существует позитивное обязательство государства по защите независимости адвокатуры.
Контроль за лицензированием профессии со стороны Министерства юстиции - это примеры подрыва независимости в разных странах. В украинских условиях пока ситуация характеризуется положительно.
Зампредседателя НААУ Валентин Гвоздий поблагодарил выступавших за постоянно оказываемую ими поддержку при решении проблемных вопросов.
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