Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

Адвокаты Украины и Европы обсуждают достижения НААУ и потенциальные угрозы

В Киеве проходит организованная Национальной ассоциацией адвокатов Украины международная конференция «НААУ: 5 лет успеха».

Открыла мероприятие председатель НААУ Лидия Изовитова. С приветственным словом выступили адвокаты из Великобритании, Польши, России, Италии и других стран. Как отметил Андрей Сучков (РФ), Федеральная палата адвокатов России существует уже 15 лет, но не достигла таких успехов как НААУ. В частности, речь шла о закреплении статуса адвокатов на конституционном уровне.

По словам коллеги из Польши, создание органа самоуправления адвокатов стало шагом к укреплению профессии и усилению независимости адвокатов. Другие гости отметили важную роль адвокатов в утверждении права на свободу высказывания и других прав человека.

«Власти нужно осознать, что бороться с независимостью адвокатуры - это бороться против своего населения», - отметил коллега из Литвы.

Далее слово взяла г-жа Изовитова. Говоря об истории адвокатуры, она затронула условия, в которых работали адвокаты в советское время. Тогда приходилось работать в рамках коллегий, доступ к которым был осложнен. Уже во время независимости над адвокатами стояло Министерство юстиции, контролирующее их деятельность. К примеру, в соседней Беларуси контроль за профессией осуществляла республиканская коллегия адвокатов. Европа поставила Украине условие сделать адвокатуру независимой. Только в 2012 году был принят закон, предусматривающий создание всеукраинской ассоциации адвокатов с общеобязательным членством.

Рассказывая о текущей деятельности, Лидия Изовитова указала, на что направляются взносы: на выезды в регионы для защиты интересов адвокатов, для проведения образовательных мероприятий и выпуска вестника. Все это бесплатно для адвокатов, подчеркнула она. При этом г-жа Изовитова считает, что в адвокатуре есть немало бывших судей, прокуроров и полицейских, которые не всегда знают традиции профессии. Решить эту проблему призвана вновь созданная Высшая школа адвокатуры.

Посильную помощь в решении проблем оказывают зарубежные коллеги, в частности, из CCBE. «Мы не знаем, откуда они берут время, чтобы так быстро и качественно, нам помогать», - отметила она, выразив благодарность европейским адвокатам.

Достижением она назвала функционирование ЕРАУ, за достоверность которого отвечает Совет адвокатов Украины. В тоже время председатель НААУ отметила, что существует и ряд проблем. В частности произошло искривление информации в одном регионе с допуском к профессии и оно были сознательным. Также среди адвокатов есть лица, получившие свидетельства от «некомпетентных органов» и с нарушением профильного закона. Поэтому такие лица не попали в Реестр.

«Эти пять лет полностью изменили наше сознание», - заявила Лидия Изовитова, — «Именно мы, адвокаты, не получив ни копейки из бюджета, сами построили свою организацию. Разрушение этого института станет разрушением части государства».

В своей речи Лидия Изовитова также очертила работу ассоциации над законопроектом об адвокатуре. Собственно она напомнила, что была создана Рабочая группа, однако НААУ туда приглашена и включена не была. Проект Ассоциации, тем не менее, был взят Рабочей группой, но к разработке нового закона об адвокатуре представителей НААУ не допускали. При этом, спикер отметила, что делегаты от адвокатуры оказались в меньшинстве и судьба законопроекта неизвестна. «Только благодаря европейским коллегам мы узнали о продолжении работы над проектом: на Украину были отправлены представителей CCBE для экспертизы нового документа (хотя действующий Закон полностью отвечает европейским стандартам). Даже в присутствии CCBE представители Администрации Президента предоставить проект отказались» — сообщила председатель НААУ.

Лидия Изовитова негативно прокомментировала содержание проекта, который циркулирует между членами рабочей группы и пока не носит официального статуса. В частности она выделила: хаотичный понятийный аппарат, введение бесплатной стажировки, делается невозможным проведение квалификационного экзамена, съезд будет проводится ежегодно, процессуальные действия в отношении адвокатов возможны без присутствия представителя Совета адвокатов региона. Председатель НААУ предполагает, что результатом принятия проекта станет уничтожение единой организации.