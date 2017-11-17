Вчера, 16 ноября, на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины происходили собеседования и были определены результаты первичного квалификационного оценивания 12 судей апелляционных судов. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
По результатам оценки семь судей подтвердили способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, а именно:
• Габриель Виктор Александрович - судья апелляционного суда Киевской области;
• Дрига Андрей Николаевич - судья апелляционного суда Киевской области;
• Рудниченко Оксана Николаевна - судья апелляционного суда Киевской области;
• Слива Юрий Михайлович - судья апелляционного суда Киевской области;
• Ященко Ирина Юрьевна - судья апелляционного суда Киевской области;
• Свинцицкая Елена Петровна - судья апелляционного суда Киевской области;
• Семенцов Юрий Вадимович - судья апелляционного суда Киевской области.
В отношении судьи апелляционного суда Киевской области Коцюрба Александра Петровича Комиссия решила продлить перерыв в рассмотрении вопроса об определении результатов первичного квалификационного оценивания.
Также перерыв объявлен в рассмотрении вопроса относительно судей Киевского апелляционного хозяйственного суда Андриенко Владимира Васильевича, Гаврилюка Александра Николаевича, Гончарова Сергея Августовича и судьи Апелляционного суда города Киева Присяжнюка Олега Богдановича.
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НАБУ должно быть
Роза Вы дура！
Если вы немедленно на закроете этот дурацкий орган по преследованию украинских политиков и госслужащих по имени НАБУ то его закроют международные организации а всех татарских детективов 200 человек выкинут вообще из юриспруденции. и вот почему хотят поставить своего "татарско-грузинского на место украинского петренко и хотят успеть все сделать в 2017г-чтоб татарская орда стала Хозяином в украине а татарский божокНАБУ ( не зря этот ганебный орган взял его имя) который кстати нашу прародительницу Тиамат (Родину-мать) когда-то разрушил-теперь хочет и уничтожить ее потомков
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