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Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

Семь судей подтвердили способность осуществлять правосудие в соответствующем суде

Вчера, 16 ноября, на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины происходили собеседования и были определены результаты первичного квалификационного оценивания 12 судей апелляционных судов. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

По результатам оценки семь судей подтвердили способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, а именно:

• Габриель Виктор Александрович - судья апелляционного суда Киевской области;

• Дрига Андрей Николаевич - судья апелляционного суда Киевской области;

• Рудниченко Оксана Николаевна - судья апелляционного суда Киевской области;

• Слива Юрий Михайлович - судья апелляционного суда Киевской области;

• Ященко Ирина Юрьевна - судья апелляционного суда Киевской области;

• Свинцицкая Елена Петровна - судья апелляционного суда Киевской области;

• Семенцов Юрий Вадимович - судья апелляционного суда Киевской области.

В отношении судьи апелляционного суда Киевской области Коцюрба Александра Петровича Комиссия решила продлить перерыв в рассмотрении вопроса об определении результатов первичного квалификационного оценивания.

Также перерыв объявлен в рассмотрении вопроса относительно судей Киевского апелляционного хозяйственного суда Андриенко Владимира Васильевича, Гаврилюка Александра Николаевича, Гончарова Сергея Августовича и судьи Апелляционного суда города Киева Присяжнюка Олега Богдановича.