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Семь судей подтвердили способность осуществлять правосудие в соответствующем суде

17 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Вчера, 16 ноября, на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины происходили собеседования и были определены результаты первичного квалификационного оценивания 12 судей апелляционных судов. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

По результатам оценки семь судей подтвердили способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, а именно:

• Габриель Виктор Александрович - судья апелляционного суда Киевской области;

• Дрига Андрей Николаевич - судья апелляционного суда Киевской области;

• Рудниченко Оксана Николаевна - судья апелляционного суда Киевской области;

• Слива Юрий Михайлович - судья апелляционного суда Киевской области;

• Ященко Ирина Юрьевна - судья апелляционного суда Киевской области;

• Свинцицкая Елена Петровна - судья апелляционного суда Киевской области;

• Семенцов Юрий Вадимович - судья апелляционного суда Киевской области.

В отношении судьи апелляционного суда Киевской области Коцюрба Александра Петровича Комиссия решила продлить перерыв в рассмотрении вопроса об определении результатов первичного квалификационного оценивания.

Также перерыв объявлен в рассмотрении вопроса относительно судей Киевского апелляционного хозяйственного суда Андриенко Владимира Васильевича, Гаврилюка Александра Николаевича, Гончарова Сергея Августовича и судьи Апелляционного суда города Киева Присяжнюка Олега Богдановича.

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Комментарии:»

Охохо 18 ноября 2017 года 20:52 #

НАБУ должно быть

123 18 ноября 2017 года 16:25 #

Роза Вы дура！

Роза 18 ноября 2017 года 10:27 #

Если вы немедленно на закроете этот дурацкий орган по преследованию украинских политиков и госслужащих по имени НАБУ то его закроют международные организации а всех татарских детективов 200 человек выкинут вообще из юриспруденции. и вот почему хотят поставить своего "татарско-грузинского на место украинского петренко и хотят успеть все сделать в 2017г-чтоб татарская орда стала Хозяином в украине а татарский божокНАБУ ( не зря этот ганебный орган взял его имя) который кстати нашу прародительницу Тиамат (Родину-мать) когда-то разрушил-теперь хочет и уничтожить ее потомков


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