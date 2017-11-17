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Кабинет министров инициирует изменения системы государственного надзора и контроля, - А.Гройсман

17 ноября 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Кабинет министров Украины в рамках политики поддержки бизнеса и оживления деловой активности инициирует изменения в системе государственного надзора и контроля и переход к рискоориентированным методам работы (осуществление проверок предприятий исключительно на основании четких критериев определения рискованности). Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Глава правительства принял участие в ежегодном собрании Европейской бизнес-ассоциации, которая является одним из крупнейших деловых объединений Украины.

«Мы изменим подходы к государственному надзору и контролю. Я хочу, чтобы каждый предприниматель получал уважение, - сказал Владимир Гройсман. - Как бы это ни звучало парадоксально, но главная помощь от государства - не мешать бизнесу. И мы должны перейти на рискоориентированный подход в системе надзора. Это будет нашей идеологией».

Премьер-министр подчеркнул, что предложенные инициативы входят в общий пакет мер, которые Правительство будет реализовывать в рамках создания благоприятного делового климата и внедрения политики системного экономического роста.

«2018 год и последующие годы будут отмечены уважением и почетом к реальному сектору экономики и легальному бизнесу», - подчеркнул Владимир Гройсман.

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Комментарии:»

Свет 18 ноября 2017 года 08:05 #

И с ними уже тяжело справиться нам самим т.к. много их потому Михо так твердо и говорит-я никуда из Украины не уеду и буду бороться с украинским олигархатом(почти все уже под уголовными делами прогрузинскотурецкого НАБУ) гройсман и Петр алексеевич-это тоже его люди потому он и не боится. То есть его цель всех более менее адекватных пересадать а оставшихся в рабство.

Светдана 18 ноября 2017 года 08:03 #

эти слова-завуалированный приказ от Сакашвили "давить всех предпринимателей чтоб сюда ринулась орда. В Киеве неизвестные похитили грузинского журналиста и еще 3 ...Экс-президент Грузии Михэил Саакашвили заявляет, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.
"Им надели мешки на голову и в наручниках увезли в неизвестном направлении", - написал Саакашвили.Огромное Вам спасибо,неизвестные герои!!!!!!От всех украинцев-вы помогаете нам освободиться от надвигающегося ига ОРДЫ, с которой воевала Россия и хорошо описано события 1475 года царь Иван 3 Васильевич.Результатом правления Ивана Васильевича стало объединение русских земель вокруг Москвы и создание единого Русского государства. Было достигнуто освобождение страны от ордынской зависимости; Но Орда снова решила захватить Украину в плен чтобы обложить ее непомерными оброками а украинцев загнать в рабство.

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