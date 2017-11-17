Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

Кабинет министров инициирует изменения системы государственного надзора и контроля, - А.Гройсман

Кабинет министров Украины в рамках политики поддержки бизнеса и оживления деловой активности инициирует изменения в системе государственного надзора и контроля и переход к рискоориентированным методам работы (осуществление проверок предприятий исключительно на основании четких критериев определения рискованности). Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Глава правительства принял участие в ежегодном собрании Европейской бизнес-ассоциации, которая является одним из крупнейших деловых объединений Украины.

«Мы изменим подходы к государственному надзору и контролю. Я хочу, чтобы каждый предприниматель получал уважение, - сказал Владимир Гройсман. - Как бы это ни звучало парадоксально, но главная помощь от государства - не мешать бизнесу. И мы должны перейти на рискоориентированный подход в системе надзора. Это будет нашей идеологией».

Премьер-министр подчеркнул, что предложенные инициативы входят в общий пакет мер, которые Правительство будет реализовывать в рамках создания благоприятного делового климата и внедрения политики системного экономического роста.

«2018 год и последующие годы будут отмечены уважением и почетом к реальному сектору экономики и легальному бизнесу», - подчеркнул Владимир Гройсман.