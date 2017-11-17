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Фонд госимущества объявил конкурс на независимых членов наблюдательных советов в три облэнерго

17 ноября 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурсный отбор претендентов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательных советов к «Хмельницкоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и «Николаевоблэнерго». Об этом сообщил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров.

По словам Виталия Трубаров, заявки Фонд государственного имущества принимает до 5 января, конкурсы состоятся в конце февраля 2018 года.

Виталий Трубаров отметил, что каждый новоизбранный независимый представитель Наблюдательного совета будет иметь условный профиль согласно разделу дирекций предприятия по направлениям работы.

«В таком случае Наблюдательный совет как орган, принимающий практически все ключевые решения деятельности предприятия и осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного органа, сможет осознавать особенности функционирования общества, понимать логику процессов, происходящих внутри предприятия», - отметил руководитель Фонда Виталий Трубаров.

В Фонде госимущества также отметили, что при выборам кандидатов в Наблюдательный совет существенным будет опыт в приватизационных процессах, соглашениях М & A (сделки слияния и поглощения) и проектах связанных с ИРО.

Как известно, 20 октября, ФГИУ объявил первый конкурс по отбору членов наблюдательного совета - на ОАО «Запорожьеоблэнерго». Сейчас Фонд принимает заявки от претендентов, он продлится до 9 декабря. Сам конкурс состоится 23 января 2018 года.

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