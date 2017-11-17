Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

СМИ: ГПУ открыла дело против директора НАБУ

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Один из народных депутатов написал на него жалобу, обвинив его в разглашении данных досудебного следствия.

«Несколько дней назад в сети Интернет появился разговор, на котором лицо с голосом, похожим на голос Артема Сытника, на встрече с неизвестными лицами зачитывает материалы оперативно-технических разработок, а именно — прослушивания [по делу экс-прокурора Константина Кулика]. Эти материалы несут в себе возможные нарушения нескольких статей [Уголовного кодекса]», — сообщил он на заседании антикоррупционного комитета Верховного Совета.

Геращенко заявил, что публично обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко, главе Антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку с призывом проверить обнародованные им факты возможных злоупотреблений директора НАБУ.

По данным издания, пока что дело квалифицировано по статье 328 — разглашение данных, составляющих государственную тайну.

Повестка на допрос может быть выписана директору НАБУ уже 17 ноября.

Напомним, в начале ноября Антикоррупционное агентство составило на Сытника протокол о коррупции. Агентство заявило, что Сытник выдал доверенность на представление его интересов в суде руководителю юридического управления НАБУ Ярчаку. Таким образом, как утверждает агентство, глава НАБУ задействовал государственный ресурс в личных целях.