Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

СМИ: ГПУ открыла дело против директора НАБУ

17 ноября 2017 года Источник:ДЕЛО

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Один из народных депутатов написал на него жалобу, обвинив его в разглашении данных досудебного следствия.

«Несколько дней назад в сети Интернет появился разговор, на котором лицо с голосом, похожим на голос Артема Сытника, на встрече с неизвестными лицами зачитывает материалы оперативно-технических разработок, а именно — прослушивания [по делу экс-прокурора Константина Кулика]. Эти материалы несут в себе возможные нарушения нескольких статей [Уголовного кодекса]», — сообщил он на заседании антикоррупционного комитета Верховного Совета.

Геращенко заявил, что публично обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко, главе Антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку с призывом проверить обнародованные им факты возможных злоупотреблений директора НАБУ.

По данным издания, пока что дело квалифицировано по статье 328 — разглашение данных, составляющих государственную тайну.

Повестка на допрос может быть выписана директору НАБУ уже 17 ноября.

Напомним, в начале ноября Антикоррупционное агентство составило на Сытника протокол о коррупции. Агентство заявило, что Сытник выдал доверенность на представление его интересов в суде руководителю юридического управления НАБУ Ярчаку. Таким образом, как утверждает агентство, глава НАБУ задействовал государственный ресурс в личных целях.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1038) от 14/11/17 Свежий номер

Трудовое право

№ 46 (1038)
Государство и юристы

Многоэтажное задание

Отрасли практики

Хорошо фискал

Тема номера:

Будущее не за голами

Частная практика

Стресс-текст

Архив голосованийVox Populi

По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?

Судья

Адвокат

Ученый-юрист

Лицо, имеющее совокупный стаж работы

Не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом