Сегодня парламент проведет час вопросов к правительству и рассмотрит изменения к закону о высшем образовании

Верховный Совет в пятницу планирует рассмотреть правительственный законопроект «О внесении изменений в статью 44 Закона Украины «О высшем образовании» (№ 5023). Об этом говорится в повестке дня парламента.
Пленарное заседание традиционно начнется Часом вопросов к правительству.
Затем народные депутаты перейдут к рассмотрению изменений к закону о высшем образовании. Им предлагается приравнять детей, лишенных родительской опеки, и детей-сирот и разрешить участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения без прохождения внешнего независимого оценивания.
После этого парламент планирует рассмотреть законопроект № 1048 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью)».
Сохранить:
Контакты:
По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: