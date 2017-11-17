Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

Сегодня парламент проведет час вопросов к правительству и рассмотрит изменения к закону о высшем образовании

Верховный Совет в пятницу планирует рассмотреть правительственный законопроект «О внесении изменений в статью 44 Закона Украины «О высшем образовании» (№ 5023). Об этом говорится в повестке дня парламента.

Пленарное заседание традиционно начнется Часом вопросов к правительству.

Затем народные депутаты перейдут к рассмотрению изменений к закону о высшем образовании. Им предлагается приравнять детей, лишенных родительской опеки, и детей-сирот и разрешить участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения без прохождения внешнего независимого оценивания.

После этого парламент планирует рассмотреть законопроект № 1048 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью)».