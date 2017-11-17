Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

Парламент принял за основу законопроект о кредитном реестре НБУ

Верховный Совет в четверг принял в первом чтении законопроект о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины (НБУ) и усовершенствовании процессов управления кредитными реестрами банков (№7114-д), что является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент агентства “Интерфакс-Украина”, за соответствующий документ проголосовало 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В случае принятия документа, НБУ сможет создать централизованный кредитный реестр по кредитам, задолженность по которым составляет больше 100 минимальных заработных плат (м.з.п., на данный момент – 320 тыс. грн).

Банки обязаны будут предоставлять информацию в такой реестр и уведомлять клиента о такой передаче, который, в свою очередь, получит право доступа к информации о себе в кредитном регистре и право требовать внесения изменений в нее в случае несогласия с ее содержанием.

Что касается Нацбанка, то в зависимости от объема задолженности заемщика перед банком он должен будет предоставлять банкам информацию из кредитного реестра.

В ходе голосования депутат от входящей в правительственную коалицию фракции БПП Руслан Демчак отметил, что фракция готова поддержать документ при условии ряда правок, которые бы дополнительно защитили информацию в кредитном реестре, являющуюся банковской тайной, от передачи бюро кредитных историй, как это предполагалось первоначально.

В результате спикер Андрей Парубий поставил документ на голосование с учетом этих правок, а первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова отметила, что правительство поддерживает этот документ.

Для улучшения работы бюро кредитных историй законопроект предлагает расширить перечень информации, включаемой в кредитную историю и предоставляемой исключительно с согласия заемщика, а также урегулируется вопрос непрерывности обновления информации по кредитным договорам в случае переуступки права требования по ним.

Помимо того, документ решает коллизию с правом доступа бюро кредитных историй в госреестры с нормами профильного законодательства: предлагается предоставить бюро право получать информацию из госреестра общеобязательного государственного пенсионного страхования при наличии письменного согласия лица, которое проверяют.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные НБУ по состоянию на сентябрь 2017 года, согласно которым к проблемным кредитам корпоративного сектора отнесены 174 млрд грн кредитов ПриватБанка, 3,8 млрд грн кредитов связанных с банками лиц и 254,8 млрд грн кредитов другим юридическим лицам (из них 82% – кредиты, выданные 20 группам компаний).