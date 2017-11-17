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Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

Минюст планирует ввести электронный арест банковских счетов

Министерство юстиции планирует ввести в Украине электронный арест банковских счетов. Такое заявление сделал глава Департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Александр Олейник, передает пресс-центр Минюста.

“Министерство юстиции будет перенимать опыт Хорватии во внедрении системы электронных арестов банковских счетов”, – сказал он.

Олейник рассказал, что в Хорватии ведущая компания в сфере финпосредничества может выдавать банкам электронное распоряжение о заморозке счетов в течение часа. Именно из-за этого владелец счета просто не успевает вывести деньги.

По словам замминистра юстиции Сергея Шкляра, введение единой системы электронных арестов счетов поспособствует улучшению ситуации с исполнением судебных решений.