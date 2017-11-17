Минюст планирует ввести электронный арест банковских счетов

Министерство юстиции планирует ввести в Украине электронный арест банковских счетов. Такое заявление сделал глава Департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Александр Олейник, передает пресс-центр Минюста.
“Министерство юстиции будет перенимать опыт Хорватии во внедрении системы электронных арестов банковских счетов”, – сказал он.
Олейник рассказал, что в Хорватии ведущая компания в сфере финпосредничества может выдавать банкам электронное распоряжение о заморозке счетов в течение часа. Именно из-за этого владелец счета просто не успевает вывести деньги.
По словам замминистра юстиции Сергея Шкляра, введение единой системы электронных арестов счетов поспособствует улучшению ситуации с исполнением судебных решений.
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