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АМКУ начал расследование слияния на Украине крупнейших мировых пивоваров

17 ноября 2017 года Источник:Finance.Ua

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией Сан ИнБев Украина активов компании Эфес Украина.Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Напомним, что в августе крупнейший мировой пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) со штаб-квартирой в Бельгии и крупнейшая пивоваренная компания Турции Anadolu Efes (Efes) заключили соглашение о намерениях по объединению своего бизнеса на территории России и Украины в равных долях.

Предполагается, что сделка может быть закрыта к концу первого полугодия 2018 года. Все изменения вступят в силу после закрытия сделки, до этого момента AB InBev и Anadolu Efes будут продолжать работать как независимые бизнесы.

По данным агентства Интерфакс-Украина, Сан ИнБев Украина является одной и крупнейших компаний пивоваренного рынка Украины, занимая 30% украинского рынка. Ей принадлежат Черниговский, Харьковский и Николаевский заводы. Портфель пивных брендов состоит из глобальных торговых марок: BUD, Corona Extra, Stella Artois; международных: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe, Löwenbräu, Franziskaner, Spaten, Beck’s, а также локальных Черниговское, Рогань, Янтарь, Жигулевское.

Компании Efes в Украине принадлежит пивоваренный завод в Донецке, который сейчас на неподконтрольной Украине территории. На сайте компании указано, что она потеряла контроль над этими мощностями с 1 февраля 2017 года.

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