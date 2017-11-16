Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

ЮК "Алексеев, Боярчуков и Партнеры" сообщила о слиянии с Trusted Advisors

Сегодня юридическая компания "Алексеев, Боярчуков и Партнеры" торжественно сообщила коллегам по юридическому рынку о слиянии с юридической фирмой Trusted Advisors. К такому объединению совместных усилий, по словам управляющего партнера Сергея Боярчукова, команды пришли после принятия решений ключевыми партнерами обеих компаний посвятить себя государственной службе. В частности, Иван Мищенко, ранее управляющий партнер Trusted Advisors на днях был назначен судьей Верховного Суда, а партнер ЮК "Алексеев, Боярчуков и Партнеры" Сергей Алексеев, как известно, посвятил себя парламентской деятельности.

По словам Сергея Боярчукова, партнерский состав компании "Алексеев, Боярчуков и Партнеры" будет расширен в результате повышения сразу трех ключевых юристов компании. Кроме них, к объединенной команде присоединятся партнеры Trusted Advisors Владислав Резников и Артем Подольский.

Другие детали относительно главного M&A на украинском юридическом рынке в текущем году станут известны из официального релиза ЮК "Алексеев, Боярчуков и Партнеры".