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Кассационные суды опубликовали график своей работы

16 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

В связи с многочисленными обращениями граждан Высший хозяйственный суд Украины, Высший административный суд Украины и Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел сообщили график своей работы. Так, согласно сообщениям пресс-служб, суды работают в обычном режиме.

«Такой порядок будет продолжаться до дня начала работы нового Верховного Суда. Напомним, что в соответствии с разделом XII «Заключительные и переходные положення» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (далее - Закон) ВХСУ действует в пределах своих полномочий до начала работы Верховного Суда (пункт 6).

Согласно пункту 7 раздела XII «Заключительные и переходные положення» Закона ВХСУ прекращает свою деятельность и ликвидируется в установленном порядке со дня начала работы Верховного Суда. К прекращению его деятельности статус, структура, полномочия, порядок работы, права, обязанности, гарантии судей этого суда сохраняются», - идет речь в сообщении.

День начала работы Верховного Суда определяется решением его Пленума публикуемой на веб-портале судебной власти и в газете «Голос Украины».

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