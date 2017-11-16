Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

Избран директор Госбюро расследований

По результатам проведенных собеседований конкурсная комиссия по избранию директора Государственного бюро расследований провела голосование. За Романа Трубу проголосовало 9 членов конкурсной комиссии. Таким образом, он победил в конкурсе на должность директора Государственного бюро расследований.

Роман Труба — экс-прокурор, занимал должность заместителя начальника следственного отдела следственного управления прокуратуры Львовской области. В Киев он перешел при и.о. Генпрокурора Махницком. Тогда он занял должность заместителя начальника Главного следственного управления — начальника управления по расследованию особо важных дел ГПУ. С 2015 года возглавляет юридическую фирму «Сектор права».

Напомним, 5 декабря 2016 года конкурсная комиссия определила 19 кандидатов из 50, которые допущены к заключительному этапу конкурса на должность руководителя Государственного бюро расследований. После этого они должны были пройти только тесты на полиграфе и финальное собеседование. Но этот процесс затянули почти на год. 13-14 ноября 2017 года прошли повторные собеседования с этими 19 кандидатами.

Согласно закону, с 20 ноября 2017 года ГБР должны перейти следственные функции по делам чиновников и правоохранителей.