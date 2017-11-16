Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Избран директор Госбюро расследований

16 ноября 2017 года Источник:ДЕЛО

По результатам проведенных собеседований конкурсная комиссия по избранию директора Государственного бюро расследований провела голосование. За Романа Трубу проголосовало 9 членов конкурсной комиссии. Таким образом, он победил в конкурсе на должность директора Государственного бюро расследований.

Роман Труба — экс-прокурор, занимал должность заместителя начальника следственного отдела следственного управления прокуратуры Львовской области. В Киев он перешел при и.о. Генпрокурора Махницком. Тогда он занял должность заместителя начальника Главного следственного управления — начальника управления по расследованию особо важных дел ГПУ. С 2015 года возглавляет юридическую фирму «Сектор права».

Напомним, 5 декабря 2016 года конкурсная комиссия определила 19 кандидатов из 50, которые допущены к заключительному этапу конкурса на должность руководителя Государственного бюро расследований. После этого они должны были пройти только тесты на полиграфе и финальное собеседование. Но этот процесс затянули почти на год. 13-14 ноября 2017 года прошли повторные собеседования с этими 19 кандидатами.

Согласно закону, с 20 ноября 2017 года ГБР должны перейти следственные функции по делам чиновников и правоохранителей.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

Люба 18 ноября 2017 года 08:59 #

Махницкий был нормальный генпрокурор значит и этот должен быть хорошим. Есть такая статья Россия — Китай: шелковая удавка вместо «Шелкового пути» . Позавчера эту уждавку Лукашенко-порошенко решили накинуть на Украину.Нельзя допускать китайцев в Украину по этому пути.Вместо товаров эшелонами будут завохиться миллионы китайцев выловить которых как грузин и отправить домой-потом будет невозможно.нЕЛЬЗЯ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!!!Никакого шелкового пути с миллиардной сттраной, в которой к тому же ужасное господство коммунистов(за которыми стоит исламский терроризм, казни тюрьмы пытки и все остальное присущее язычеству)запретить эту шеоклвую удавку надо у нас и так война.для чего нам миллионы китайцев и их товары?????У нас свое все есть.

Тут либо 17 ноября 2017 года 11:22 #

"труба" некоторым коррупционерам, либо "труба" Трубе....

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1038) от 14/11/17 Свежий номер

Трудовое право

№ 46 (1038)
Государство и юристы

Многоэтажное задание

Отрасли практики

Хорошо фискал

Тема номера:

Будущее не за голами

Частная практика

Стресс-текст

Архив голосованийVox Populi

По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?

Судья

Адвокат

Ученый-юрист

Лицо, имеющее совокупный стаж работы

Не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    Antika
Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом