Избран директор Госбюро расследований

По результатам проведенных собеседований конкурсная комиссия по избранию директора Государственного бюро расследований провела голосование. За Романа Трубу проголосовало 9 членов конкурсной комиссии. Таким образом, он победил в конкурсе на должность директора Государственного бюро расследований.
Роман Труба — экс-прокурор, занимал должность заместителя начальника следственного отдела следственного управления прокуратуры Львовской области. В Киев он перешел при и.о. Генпрокурора Махницком. Тогда он занял должность заместителя начальника Главного следственного управления — начальника управления по расследованию особо важных дел ГПУ. С 2015 года возглавляет юридическую фирму «Сектор права».
Напомним, 5 декабря 2016 года конкурсная комиссия определила 19 кандидатов из 50, которые допущены к заключительному этапу конкурса на должность руководителя Государственного бюро расследований. После этого они должны были пройти только тесты на полиграфе и финальное собеседование. Но этот процесс затянули почти на год. 13-14 ноября 2017 года прошли повторные собеседования с этими 19 кандидатами.
Согласно закону, с 20 ноября 2017 года ГБР должны перейти следственные функции по делам чиновников и правоохранителей.
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Махницкий был нормальный генпрокурор значит и этот должен быть хорошим. Есть такая статья Россия — Китай: шелковая удавка вместо «Шелкового пути» . Позавчера эту уждавку Лукашенко-порошенко решили накинуть на Украину.Нельзя допускать китайцев в Украину по этому пути.Вместо товаров эшелонами будут завохиться миллионы китайцев выловить которых как грузин и отправить домой-потом будет невозможно.нЕЛЬЗЯ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!!!Никакого шелкового пути с миллиардной сттраной, в которой к тому же ужасное господство коммунистов(за которыми стоит исламский терроризм, казни тюрьмы пытки и все остальное присущее язычеству)запретить эту шеоклвую удавку надо у нас и так война.для чего нам миллионы китайцев и их товары?????У нас свое все есть.
"труба" некоторым коррупционерам, либо "труба" Трубе....
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