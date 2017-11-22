Сегодня Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Напомним, что спикер парламента Андрей Парубий подписал изменения в процессуальные кодексы еще 30 октября.
Законопроект касается повышения эффективности правосудия, много внимания уделено разделению юрисдикции судов различных специализаций, а также сведению к минимуму злоупотребления процессуальными правами сторон. Также запланированы изменения относительно электронного правосудия, усиления роли альтернативных способов разрешения споров, решения вопроса групповых исков и т.д.
Напомним, что в ходе подготовки указанного законопроекта к рассмотрению во втором чтении от субъектов права законодательной инициативы поступило 4384 поправки. Открыв новую сессию 6 сентября, буквально сразу депутаты приступили к рассмотрению правок в законопроект №6232.
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