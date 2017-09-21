АО «Преюдиция» успешно представило интересы предприятия в споре с «Нафтогазом»

Адвокатское объединение «Преюдиция» успешно осуществило представительство интересов одного из теплогенерирующих и теплоснабжающих предприятий Львовской области в споре с ПАО «НАК «Нафтогаз Украины».
Высший хозяйственный суд Украины поддержал позицию судов первой и апелляционной инстанции по уменьшению размера штрафных санкций на 10 млн грн.
Наличие разницы в тарифах на тепловую энергию и ее несвоевременное возмещение со стороны государства, стратегическое значение предприятия для экономики и безопасности государства, добровольное погашение суммы основного долга в открытии производства по делу являются обстоятельствами, которые позволили суду воспользоваться своим правом на такое уменьшение в порядке ст. 83 ХПК Украины.
Над проектом работал руководитель АО «Преюдиция», адвокат Юрий Гелемей.
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