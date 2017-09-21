Госпродпотребслужба рассчитывает на внедрение современной системы контроля органического производства

Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа отметил, что несоответствие действующего законодательства требованиям и стандартам Европейского Союза снижает доверие к системе контроля. В силу того, что сегодня нет ряда необходимых нормативно-правовых актов по реализации установленных требований, Госпродпотребслужба не может полностью реализовать функции, возложенные на нее.
Чтобы усовершенствовать принципы правового регулирования органического производства, обращения и маркировки органической продукции, по мнению В. Лапы, необходимо четко определить полномочия Госпродпотребслужбы, предоставляя ей возможность проводить мониторинг органической продукции, выборочно оценивать деятельность органов по сертификации и операторов рынка органической продукции, работать в тесном взаимодействии с органами сертификации, а также предоставить возможность Службе инициировать при необходимости исключение органа сертификации из реестра.
Данные полномочия внесены в проект Закона «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции» (№ 5448 от 24.11.2016), и у Госпродпотребслужбы есть большие надежды на принятие данного закона.
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