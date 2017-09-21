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В ГФС представлено «Белую книгу» прозрачности

21 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Результатом таких совместных действий ГФС и экспертов проекта Twinning стала «Белая книга. Прозрачность в Государственной фискальной службе Украины». В ней изложен анализ современного антикоррупционного состояния ГФС в сфере таможенных вопросов; проблемы, которые остаются в сфере борьбы с коррупцией; рекомендации по совершенствованию антикоррупционной системы ГФС в таможенной сфере.

По рекомендации представителей проекта Twinning для повышения эффективности борьбы с коррупцией ГФС необходимо сделать несколько шагов. Основными из них являются мотивация работников службы, то есть повышение заработной платы, возможность профессионального развития и ротации, и усиление ответственности за коррупционные проявления. Также даются рекомендации по управлению конфликтами интересов, расследование случаев коррупции, управления рисками, таможенного контроля и т.п.

В свою очередь и.о. председателя ГФС Мирослав Продан отметил, что фискальная служба принимает ряд мер, направленных на реформирование службы в сфере антикоррупционной деятельности. Проект Twinning, который длился почти 2 года, стал самым важным из всех внедренных проектов в таможенной сфере. Именно в рамках этого проекта обеспечено функционирование автоматизированной системы «Единое окно», разработан законопроект по внедрению института Уполномоченного экономического оператора, осуществляются шаги по присоединению Украины к Совместной транзитной системе NCTS.

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