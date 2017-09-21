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Процессуальные изменения: депутаты рассматривают поправки в КАС

21 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

На сегодняшнем утреннем заседании Верховного Совета Украины депутаты продолжили рассматривать законопроект № 6232 о внесении изменений в процессуальные кодексы - Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный и Кодекс административного судопроизводства.

После завершения рассмотрения поправок в ГПК парламентарии начали рассматривать поправки в КАС и до окончания утреннего заседания парламентарии рассмотрели 499 поправок.

В частности, народный депутат Елена Сотник просила поставить на подтверждение поправки по изменению терминологии и замены по тексту законопроекта русизмов, но председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич объяснил, что сейчас невозможно поддержать эти поправки, поскольку это приведет к возникновению путаницы. Р. Князевич предложил принять комплексный закон о замене русизмов и изменении терминологии во всем законодательстве.

Спикер Андрей Парубий два раза предлагал народным депутатам проголосовать за то, чтобы работать сегодня без перерывов, и за продолжение вечернего заседания до завершения рассмотрения судебной и пенсионной реформ. Но по результатам голосований предложение не было поддержано.

В 16:00 начнется вечернее заседание парламента.

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