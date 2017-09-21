Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Оболонский районный суд города Киева сегодня, 21 сентября, продолжил рассмотрение дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. «Судебное заседание объявлено продолженным. Те же участники процесса у нас», — объявил судья Владислав Девятко.
Ранее суд перенес слушание, удовлетворив ходатайство адвоката В.Януковича Максима Герасько о предоставлении ему дополнительного времени (трех месяцев) на ознакомление с материалами дела.
«Мне не понятно, как я должен предоставить профессиональную юридическую помощь при 10 рабочих днях, которыми меня пытается ограничить суд. Считаю возможным ознакомиться со всеми материалами не ранее, чем через 3 месяца с момента этого ходатайства», — заявил М.Герасько, добавив, что дело насчитывает около 50 томов.
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Сколько понадобится времени новому Верховному Суду для рассмотрения более 50 тыс. дел, не рассмотренных высшими спецсудами?
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