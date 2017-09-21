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Сегодня 21 сентября 2017 года, 15:06

НАБУ в 2016 году незаконно отслеживало передвижение правоохранителей и судей

Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 365, 366 УК Украины. Установлено, что должностными лицами Национального антикоррупционного бюро Украины в 2016 году незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществлялось проведение оперативно-технических мероприятий. В частности, проводилось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, отметив, что незаконным способом осуществлялись мероприятия относительно служебных лиц Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Нацполиции, СБУ, Управления госохраны, ГУД, заместителей министров Кабмина, органов ГФС, судей высших судов, председателей райсудов в городе Киеве, руководителей вузов, других должностных лиц.

В настоящее время в качестве свидетелей допрошен ряд должностных лиц указанных органов, досудебное следствие продолжается.