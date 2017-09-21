Сегодня 21 сентября 2017 года, 15:06

Панамский скандал повлиял на Украину, но антиофшорные инициативы остаются инициативами, - VI Налоговый форум АЮУ

Вопрос налоговых споров, связанных с операциями с иностранным элементом, в ходе VI Налогового форума АЮУ прокомментировал руководитель налоговой практики ЮФ Evris Андрей Реун. Так, в одном из дел суд отменил доначисления налоговых сумм, поскольку представительство на Украине руководствовалось индивидуальной налоговой консультацией. Речь шла о том, что компания использовала структурирование на Кипре и Нидерландах, сводя налогообложение роялти к минимальному.

Также спикер остановился на вопросе отнесения к расходам сумм операций с нерезидентами из офшоров (не более 85% такой суммы может быть отнесено к затратам плательщика). Суды применяют в отношении операций с британскими LLP ту же логику, что и по ТЦО. Не важно, что партнер LLP находится, например, на Белизе, ведь значение для Налогового кодекса имеет страна регистрации контрагента (в данном случае это Великобритания).

Советник АО Ario Ольга Решетник рассказала об имплементации плана BEPS на Украине, новых вызовах и возможностях для бизнеса. Отношение юристов к плану BEPS двоякое, некоторые считают инициативы стран G20 нереализуемыми в полной мере. По словам Геннадия Войцицкого, партнера ЮФ Baker McKenzie, отечественная элита «панически» оценивает данный план, видя в нем серьезное намерение по деофшоризации.

Украина не ратифицировала конвенцию об автоматическом обмене налоговой информацией и не привела правила КИК, но создала один из первых в мире открытый реестр бенефициаров. Ольга Решетник отметила, что Панама отказалась присоединиться к стандарту автоматического обмена CRS, и это могло стать причиной дальнейшего давления на страну в виде публикации панамских документов. Также г-жа Решетник добавила, что с этого месяца некоторые страны будут производить автоматический обмен (Швеция и др.). По ее словам, правила КИК внедрены почти всеми странами ОЭСР; без них данные обмена информацией не имеют смысла.

Влияние скандала с «панамскими документами» на Украину было значимым. В частности, НБУ занял четкую позицию за введение правил КИК. Многие шаги не имеют смысла без присоединения к конвенции об автоматическом обмене (без этого Украина будет бороться с уклонением от налогов в интересах других стран, ведь они будут в одностороннем порядке запрашивать у нас информацию). Но Украина имеет много внутренних проблем: например, налоговики не наладили обмен информацией с банками. На это обращали внимание эксперты ОЭСР в 2016 году. Инициативы НБУ пока остаются инициативами НБУ, уточнила г-жа Решетник. В то же время бизнес уже сейчас должен готовиться к тому, что правила ужесточатся.