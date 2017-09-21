Госкомтелерадио не разрешил ввезти на Украину российский учебник, прославляющий Сталина

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины отказал ООО «Этниктрейд» в выдаче разрешения на ввоз в нашу страну из России книги Я.А. Клима «700 новых устных тем по английскому языку». Решение принято на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.
Эксперты обратили внимание на тексты, из которых российское издательство ООО «Хит книга» скомпоновало пособие для изучения английского языка учащимися 11-х классов средних школ, лицеев и гимназий. В частности, один из текстов посвящен Иосифу Сталину, прославлению его диктаторских методов: «В очень короткий промежуток времени он сумел сделать из аграрной страны действительно сильное государство. Вероятно, это было бы невозможно без сильного, но жесткого характера, какой был у Сталина, и огромного количества русских людей, отдавший свои жизни на благо страны». В другом тексте об истории России написано: «Первое русское государство включало в себя Киев, Новгород, Владимир».
Пресс-служба Госкомтелерадио сообщила, что с 18 мая 2017 года в комитет поступило на рассмотрение почти 4000 заявлений от субъектов хозяйствования на выдачу разрешений на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или изготовленной и/или ввозимой с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины. По состоянию на 20 сентября предоставлено 13 отказов на основании отрицательного заключения экспертного совета.
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