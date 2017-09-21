Сегодня 21 сентября 2017 года, 13:35

Суды в спорах по ТЦО становились на сторону бизнеса, но тенденция может измениться, - VI Налоговый форум АЮУ

В киевском отеле Radisson Blu проходит VI Налоговый форум АЮУ. Сессию 2 «Международное налоговое планирование, трансфертное ценообразование, BEPS» модерирует Геннадий Войцицкий, партнёр ЮФ Baker McKenzie.

В 2016 году в Великобритании поступило свыше миллиарда фунтов в бюджет благодаря правилам ТЦО. Украинские же налоговики отчитались пока о сумме незначительно превышающей 110 грн. Плательщики налогов добросовестны или же недорабатывают фискалы? Так заострил проблематику модератор, открывая сессию.

За 2013-2017 годы 103 из 167 дел по ТЦО разрешилось судами в пользу налогоплательщиков. Но в отличие от первых годов, ГФС выигрывает чаще: в 2017 году победы разделились 50/50. Об этом заявила менеджер практики разрешения налоговых споров «КПМГ-Украина» Лариса Антощук. В судах все чаще цитируют решения ЕСПЧ и зарубежных судов. Все участники процесса перенимают подходы в сфере ТЦО, близкие к европейскому опыту. В тоже время превалируют численно пока споры по сути, а не по форме.

Одни из самых интересных украинских дел касаются операций со Швейцарией (дело 810/868/17). Суд пришел к выводу, что подавать отчёт по ТЦО не нужно, т.к. общая сумма налогов для юрлица составляла в кантоне Цюрих 26,8%, то есть выше на 8,8%, чем на Украине. Плательщику удалось доказать, что распоряжение КМУ об утверждении низконалоговых юрисдикций не выполняло своей функции. Интерес также представляет спор по поводу операций с партнерством Великобритании (LLP). Суд счёл, что отчёт подавать не нужно, т.к. Британия не числится в перечне низконалоговых стран. Партнёры LLP (например, из оффшорных зон) не являются сторонами внешнеэкономической операции.

Лариса Антощук привела три примера дел по сути, которые являются новыми для судебной практики. Удивляет, что данных спорах не были привлечены эксперты-экономисты. По двум спорам есть решения судов первой инстанции, а по делу 804/2025/17 продолжается рассмотрением. С принятием КМУ «списка номер 480» от 4 июля с.г. практика по операциям с Великобританией может измениться, добавила г-жа Антощук.

Теме определения статуса бенефициарного собственника посвятил доклад руководитель практики инвестиций и бизнес-структурирования АО «Легитимус» Сергей Овчаров. Если нерезидент, которому вы платите, будет признан «транзитным», а не конечным бенефициаром, то плательщику доначислят сумму налогов. Первой «пробой пера» ГФС стало дело авиакомпании «ДонбасАэро» (дело 805/7336/13-а). Пункт 6 BEPS говорит о том, что транзитная компания не имеет права на использование льгот. Спикер напомнил о подписании многими странами многосторонней конвенции ОЭСР (MLI 2017). Украина тоже подпишет «многосторонний инструмент», одновременно вносящий изменения во множество конвенций; это вопрос времени. Конвенция имеет такие новшества как «тест основной цели операции» и «тест на ограничение льгот».

Нужно минимизировать риск признания контрагента «транзитным». Например, недопустимо, чтобы определенная сумма поступала на его счёт и в тот же день пересылать другим субъектам. Чем больше удастся найти письменных подтверждений о том, что контрагенты являются самостоятельным субъектом, тем легче отстоять правоту перед ГФС. Достаточно получить письменное подтверждение контрагента о том, что он сам распоряжается доходом, имеет счёт в банке, офис и квалифицированных сотрудников. Даже если документы выглядят «нелепо», их можно показать суду.

По словам г-на Овчарова, судебная практика пока неустойчива: кто лучше подготовится к суду, тот и имеет шанс победить. Полагаться только на концепт возложения бремени доказывания на орган власти нельзя.