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Сегодня 21 сентября 2017 года, 13:35

Образцовый полицейский офис создадут на базе райуправления в Киеве

Пилотный проект по созданию модели эффективного образцового полицейского офиса будет запущен на базе Голосеевского районного управления полиции в г. Киеве. Как сообщили в МВД, реализуется проект за счет Госбюджета Украины при поддержке американских партнеров.

Вскоре будет объявлен конкурс полицейской компетентности по всем ключевым должностям, а также проведен специальный курс переподготовки и тренингов для всех полицейских, работающих в Голосеевском районе. Полицейские, которые хорошо работают, будут оценены, мотивированы и подготовлены для работы в рамках обновленной модели.

Запланированы следующие изменения:

- для приема заявлений и информационной помощи гражданам вводится группа первичной коммуникации «open office» - 5 коммуникабельных, доброжелательных, вежливых полицейских, которые умеют оперативно работать;

- для оптимизации работы полицейского внедряется единая система электронного документооборота и унифицированных баз данных;

- будет внедрена система «Рабочее время под контролем»: специальная программа будет отслеживать использование баз данных, сети Интернет, вход-выход работников в помещение управления;

- будет введена должность полицейского по учету и хранению вещественных доказательств и оружия;

- работники дежурной части перейдут на 12-часовую смену (вместо 24-часовой);

- система видеофиксации и прозрачные перегородки обеспечат видео- и аудиофиксацию, в частности, процессуальных действий в отношении задержанных;

- система электронной очереди позволит посетителям планировать время ожидания приема.

Отдельной составляющей пилотного проекта будет улучшение материально-технического оснащения подразделения. Полицейские получат портативную технику: планшеты, портативные принтеры, QR-код принтеры, средства видео- и аудиозаписи, лазерные дальномеры и цифровые радиостанции.

Запуск первого полностью обновленного управления полиции в стране состоится весной 2018 года. Ожидается, что впоследствии состоится полная перезагрузка всех 654 территориальных подразделений Нацполиции Украины.