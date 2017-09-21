Образцовый полицейский офис создадут на базе райуправления в Киеве

Пилотный проект по созданию модели эффективного образцового полицейского офиса будет запущен на базе Голосеевского районного управления полиции в г. Киеве. Как сообщили в МВД, реализуется проект за счет Госбюджета Украины при поддержке американских партнеров.
Вскоре будет объявлен конкурс полицейской компетентности по всем ключевым должностям, а также проведен специальный курс переподготовки и тренингов для всех полицейских, работающих в Голосеевском районе. Полицейские, которые хорошо работают, будут оценены, мотивированы и подготовлены для работы в рамках обновленной модели.
Запланированы следующие изменения:
- для приема заявлений и информационной помощи гражданам вводится группа первичной коммуникации «open office» - 5 коммуникабельных, доброжелательных, вежливых полицейских, которые умеют оперативно работать;
- для оптимизации работы полицейского внедряется единая система электронного документооборота и унифицированных баз данных;
- будет внедрена система «Рабочее время под контролем»: специальная программа будет отслеживать использование баз данных, сети Интернет, вход-выход работников в помещение управления;
- будет введена должность полицейского по учету и хранению вещественных доказательств и оружия;
- работники дежурной части перейдут на 12-часовую смену (вместо 24-часовой);
- система видеофиксации и прозрачные перегородки обеспечат видео- и аудиофиксацию, в частности, процессуальных действий в отношении задержанных;
- система электронной очереди позволит посетителям планировать время ожидания приема.
Отдельной составляющей пилотного проекта будет улучшение материально-технического оснащения подразделения. Полицейские получат портативную технику: планшеты, портативные принтеры, QR-код принтеры, средства видео- и аудиозаписи, лазерные дальномеры и цифровые радиостанции.
Запуск первого полностью обновленного управления полиции в стране состоится весной 2018 года. Ожидается, что впоследствии состоится полная перезагрузка всех 654 территориальных подразделений Нацполиции Украины.
Сохранить:
Контакты:
Сколько понадобится времени новому Верховному Суду для рассмотрения более 50 тыс. дел, не рассмотренных высшими спецсудами?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
VII Международный форум «Дни Польского Бизнеса в Украине»
Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: