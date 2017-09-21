Сегодня 21 сентября 2017 года, 13:35

Суд удовлетворил иск о взыскании 10 млн грн с российской авиакомпании за полеты над Крымом

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры АР Крым о взыскании с российской авиакомпании более 10 млн гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым. Это первое решение о привлечении авиакомпаний к ответственности за полеты над Крымом, которые осуществлялись в нарушение Конвенции о международной гражданской авиации и Многостороннего соглашения об уплате маршрутных сборов.

Так, авиакомпания осуществляла ежедневные полеты на оккупированную территорию Крыма, не платила деньги за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района.

Отмечается, что для взаимной международно-правовой помощи к рассмотрению дела были привлечены судебные органы РФ. Арбитражный суд Москвы выполнил поручение украинской стороны и вручил ответчику копию определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора.

«Надлежащее уведомление авиакомпании-нарушителя о требованиях прокуратуры автономии предоставляет украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных средств с должника на территории Российской Федерации», - заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.