Суд удовлетворил иск о взыскании 10 млн грн с российской авиакомпании за полеты над Крымом

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры АР Крым о взыскании с российской авиакомпании более 10 млн гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым. Это первое решение о привлечении авиакомпаний к ответственности за полеты над Крымом, которые осуществлялись в нарушение Конвенции о международной гражданской авиации и Многостороннего соглашения об уплате маршрутных сборов.
Так, авиакомпания осуществляла ежедневные полеты на оккупированную территорию Крыма, не платила деньги за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района.
Отмечается, что для взаимной международно-правовой помощи к рассмотрению дела были привлечены судебные органы РФ. Арбитражный суд Москвы выполнил поручение украинской стороны и вручил ответчику копию определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора.
«Надлежащее уведомление авиакомпании-нарушителя о требованиях прокуратуры автономии предоставляет украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных средств с должника на территории Российской Федерации», - заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.
Сохранить:
Контакты:
Сколько понадобится времени новому Верховному Суду для рассмотрения более 50 тыс. дел, не рассмотренных высшими спецсудами?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
VII Международный форум «Дни Польского Бизнеса в Украине»
Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: