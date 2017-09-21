Сегодня 21 сентября 2017 года, 12:04

Налог на выведенный капитал ускорит рост экономики, - VI Налоговый форум АЮУ

В случае внедрения налога на выведенный капитал рост ВВП составит 5,9% уже в 2022 году, а без проведения реформы рост не превысит 4%. Об этом заявил партнер «КМ Партнеры» Александр Шемяткин, выступая на VI Налоговом форуме АЮУ, который проходит сегодня в Киеве.

Контроль за выведенным капиталом со стороны ГФС будет эффективнее, чем контроль за уплатой налога на прибыль. Будут уменьшены проблемы с ТЦО: это позволит убрать порог в 150 млн грн и не вводить правила контролируемых иностранных компаний. Принципы законопроекта, разработанного при участии г-на Шемяткина, строится на таких принципах: равное налогообложение, отказ от двойной бухгалтерии, налогообложение зависит от решения плательщика. Спорный вопрос состоит в том, стоит ли облагать налогом операции между налогоплательщиками. Александр Шемяткин призвал юристов объединяться для отстаивания этой идеи. «Состояние слабой власти дает возможность проводить те изменения, вокруг которых все мы консолидированы», - отметил он. Данную модель, позаимствованную из опыта Эстонии, поддерживает МЭРТ.

Проведение реформы позволит в дальнейшем снизить НДФЛ и ЕСВ. Такой порядок позволит бизнесу дольше пользоваться денежными средствами. Однако идея «пока все в системе, оно налогом не облагается» была поддана участниками Форума критике из-за возможности потерь бюджета. К примеру, такой подход «не смогли себе позволить» США. В свою очередь, Александр Шемяткин заявил, что на первом этапе ожидается снижение налоговых поступлений. Но на третий год отдача будет ощутимой. Отдельные же участники Форума выразили опасения, что любые радикальные нововведения могут вызвать новые проблемы.