Сегодня 21 сентября 2017 года, 12:04

Планируется упростить механизм выплаты пенсий жителям Донбасса и Крыма

Комитет Верховного Совета Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует принять за основу законопроект № 6692 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан». Проектом предусматривается построение механизма выплаты пенсий жителям Донбасса и Крыма, в первую очередь тем, кто не имел возможности покинуть неконтролируемые украинской властью территории.

В частности, предлагается отменить обязательное предоставление бумажных документов людьми, которые были вынуждены покинуть место своего проживания в силу чрезвычайных обстоятельств или нарушения прав человека; отменить ограничение в 3 года на возможность получить невостребованную пенсию и определить особый порядок получения пенсий для тех, кто остался на неподконтрольной территории. Чрезвычайными обстоятельствами, согласно проекту, следует считать: вооруженные конфликты, временную оккупацию, повсеместные проявления насилия, нарушения прав человека, а также другие чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.

Также предусматривается, что гражданам Украины, которые проживают на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют в полном объеме свои полномочия, не нужно будет оформлять статус ВПЛ для получения пенсии. Достаточно лишь оформить счет в уполномоченном на это банке на подконтрольной территории и периодически проходить идентификацию.