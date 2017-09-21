Сегодня 21 сентября 2017 года, 12:04

Больших изменений в этому году в Налоговом кодексе не будет, - VI Налоговый форум АЮУ

В киевском отеле Radisson Blu сегодня проходит VI Налоговый форум АЮУ, на котором выступил и представил свое видение грядущих реформ народный депутат Украины Андрей Журжий. Под лозунгом «бизнес страдает», возможно, будет возвращено неавтоматическое возмещение НДС – в данном случае принимать решения о возмещении в ручном режиме будут 27 руководителей региональных ГФС. Также экспортеры не получат возмещения в случае возвращения к ручному режиму, считает депутат. Практически все члены профильного комитета, кроме самого Андрея Журжия, поддерживают соответствующий законопроект.

Также депутат рассказал, что налоговые ямы работают, но уже не настолько массово. Нового Налогового кодекса «под елку» не будет: в конце года ожидаются только технические изменения по акцизам. Единый налог до сих может использоваться крупным бізнесом, но данный вопрос сложный и пока изменений не ожидается, добавил Андрей Журжий.

Бизнес-омбудсмен Украины Альгирдас Шемета в своем выступлении подчеркнул, что Совет бизнес-омбудсмена - уникальная институция, которая выслушивает две позиции: предпринимателя и госорган, чтобы принять взвешенное решение. Но, как правило, признается правота бизнеса. Общий финансовый результат деятельности составил 10,5 млрд грн. В основном речь идет о возмещении НДС, отмененных результатах налоговых проверок и т.д. Жалобы на ГФС составляют 52%. По словам спикера, ГФС использует очень формальный подход: например, налог уплачивается в первый рабочий день после выходного, но плательщик получает штраф. Превалировать должно экономическое содержание над формой, ГФС нужно прилагать больше усилий к консультированию, поскольку законодательство часто меняется.

Еще одной проблемой является квалификация инспекторов: часто они «не соответствуют минимальным требованиям», считает бизнес-омбудсмен. В августе был пик жалоб по поводу автоматического блокирования налоговых накладных. Как сообщил г-н Шемета, в 65% удается достичь полного удовлетворения жалоб налогоплательщиков. При этом в 84% были прекращены уголовные дела против бизнеса. В ряде случаев суд повторял позицию Совета бизнеса-омбудсмен.

Альгирдас Шемета согласен с Андреем Журжием относительно неприемлемости возврата к ручному блокированию налоговых накладных. Безусловно, недостатки проявляются, но этого недостаточно, чтобы отказаться от системы. «Мы поддерживаем исправление недостатков без приостановления системы», - уточнил бизнес-омбудсмен. При этом он выразил надежду на скорейшее создание Службы финрасследований как единого и квалифицированного органа, расследующего уголовные дела. Украина должна перенимать опыт ЕС, где система оценки рисков очень таргетированная.