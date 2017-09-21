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Сегодня 21 сентября 2017 года, 12:04

Наблюдательный совет «Нафтогаза» будет обновлен

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз» в ближайшее время будет обновлен, чтобы качественно завершить реформу корпоративного управления компании и решить насущные вопросы, которые долгое время остаются открытыми, сообщил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

По его словам, одни из ключевых вопросов - создание внутренней системы аудита и контроля с соответствующим международным сертификатом качества, проблематика «Укрнафты» и задолженности теплоснабжающих предприятий, качественная подготовка финансовых планов.

Напомним, на днях стало известно, что независимые директора НАК «Нафтогаз» Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили выйти из наблюдательного совета компании.

«Нам очень жаль, что такие авторитетные независимые директора решили уйти. Но не стоит драматизировать. В диалоге с нашими международными партнерами будет сформирован качественно новый независимый Наблюдательный совет НАК «Нафтогаза», - отметил Владимир Кистион.