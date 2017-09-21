Сегодня 21 сентября 2017 года, 12:04

Секретами предупреждения проявлений недобросовестной конкуренции поделились со студентами эксперты Spenser & Kauffmann

Во время V Школы по антимонопольному праву, которой Лига студентов Ассоциации юристов Украины начала новый сезон образовательных мероприятий, об особенностях противодействия недобросовестной конкуренции будущим юристам рассказали советник, руководитель практики антимонопольного и конкурентного права Spenser & Kauffmann Татьяна Харебава и юрист практики Вероника Збризкая.

Лекция, построенная в форме интерактива, вызвала у слушателей немало вопросов, которые впоследствии переросли в активное обсуждение примеров живой рекламы и возможных нарушений. Так, были приведены несколько практических кейсов, где были установлены факты наиболее типичных нарушений со стороны известных брендов маркировки упаковки, издания рекламных материалов, проведения рекламных акций и предоставления условных скидок.

Также эксперты дали рекомендации по предотвращению и недопущению проявлений недобросовестной конкуренции при ведении бизнеса. Так, в частности, следует проверять обозначения, нанесенные на упаковку на предмет их сходства/подобия с ранее зарегистрированными, упаковку – на предмет ее сходства/подобия с упаковкой другой продукции, анализировать каждую составляющую содержания рекламы на наличие неполных, неточных и ложных сведений, иметь документальное подтверждение информации, нанесенной на упаковку, а также получать заключения относительно квалификации действий в рамках статьи 14 Закона о защите экономической конкуренции.