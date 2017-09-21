Сегодня 21 сентября 2017 года, 10:34

САУ утвердит новые стандарты оценивания бесплатной правовой помощи

На заседании Совета адвокатов Украины, которое состоится 22-23 сентября во Львове, запланировано рассмотреть проект Стандартов качества по предоставлению бесплатной правовой помощи в гражданском и административном процессах и представительства в уголовном процессе.

Как сообщают в НААУ, проект документа, подготовленный рабочей группой, содержит 4 раздела - общие стандарты качества оценивания, отдельные стандарты оказания БПП на стадии досудебного урегулирования гражданского/административного спора, отдельные стандарты оказания бесплатной вторичной правовой помощи во время судебного разбирательства, отдельные стандарты осуществления представительства субъектов права на бесплатную вторичную правовую помощь в уголовном производстве.

В Стандарты включены приложения - протокол согласования правовых вопросов представительства по доверенности, приложение к деятельности адвоката, акт приема-передачи документов/вещей (вещественных доказательств), ориентировочный перечень материалов адвокатского досье.

После утверждения стандартов решением Совета адвокатов Украины и Министерством юстиции планируется проведение тренингов для членов комиссий по оценке качества, полноты и своевременности оказания адвокатами БПП, которые создаются советами адвокатов регионов. Целью таких тренингов станет формирование одинаковой позиции в применении новых инструментов оценки бесплатной правовой помощи.

«При участии Комитета, представителей общественности, адвокатов, ученых, собственно Координационного центра мы сделали значительный шаг по реформированию системы БПП. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем членам рабочей группы и надеюсь, что члены Совета адвокатов Украины поддержат разработанные Стандарты и наши наработки начнут действовать на практике», - сказал председатель Комитета НААУ по вопросам БПП Сергей Вилков.