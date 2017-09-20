Суд выпустил Нелю Штепу под домашний арест

Экс-мэр Славянска Неля Штепа выпущена под домашний арест, ее адвокат Александр Шадрин подтвердил данную информацию «Юридической практике».
Дело Нели Штепы, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и терроризме, слушалось сегодня в Ленинском районном суде Харькова. Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Напомним, что 15 сентября Европейский суд по правам человека запросил информацию у правительства Украины о состоянии здоровья Нели Штепы.
Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
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