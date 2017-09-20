Сегодня 20 сентября 2017 года, 19:24

Участники II International Compliance Forum обсудили вопросы ответственности в сфере комплаенс и завершили работу

В рамках II International Compliance Forum состоялась завершающая сессия «Международный комплаенс». Как освободить от ответственности компанию? Такой вопрос в ходе выступления поставил Павел Беспалов, начальник юридического отдела и отдела корпоративной этики СНГ и Румынии Dr. Reddy’s Laboratories. В США реализуется пилотный проект Департамента юстиции США, условия освобождения от санкций: добровольное сообщение, полное сотрудничество, своевременное и адекватное возмещение. Также необходимо проактивное расследование и увольнение недобросовестных сотрудников. В британском Bribery Act предусмотрена ответственность, в том числе, за невозможность руководства предотвратить взяточничество. Условия освобождения по этому закону: периодический пересмотр программ и мониторинг, тренинги для сотрудников, действенная поддержка комплаенс со стороны менеджмента, а также меры, пропорциональные рискам компании. Законодательство Чехии позволяет существенно уменьшить объем ответственности компании, если в ней разработан кодекс этики.

Комментируя опыт Украины, спикер отметил внедренную в Уголовный кодекс статью 96-3 (основания для применения к юрлицам мер уголовно-правового характера). Если компания докажет, что выполнила все требования, предусмотренные законом, то компания не будет нести ответственности за коррупционные деяния ее сотрудника (можно усмотреть схожесть с британской моделью). Формула «комплаенс+этика» обеспечивает 80% успеха, отмечает г-н Беспалов. Спикер призвал всех представителей бизнеса внедрять комплаенс-программы, что усилит доверие международных инвесторов.

В завершение форума выступил директор по предотвращению и противодействию коррупции, советник президента ГП «НАЭК Энергоатом» Олег Полищук. Доклад был посвящен теме электронного декларирования. Кто такие должностные лица юридических лиц публичного права? На этот счет до сих пор нет единого ответа. Все зависит от конкретного случая: какими активами распоряжаются данные лица, каковыми являются риски. По словам выступающего, когда комплаенс-департамент отделяется от юрдепартамента, то на практике нередко между ними возникают конфликты. Они могут по-разному трактовать те или иные нормы законодательства, например, стоит ли подавать декларации тем или иным уполномоченным лицам. В случае возникновения противоречий лучше подавать декларацию, чтобы избежать возможной ответственности. По словам г-на Полищука, департамент по предотвращению коррупции нередко «приравнивают к НАБУ».