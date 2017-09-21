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Обязательный техосмотр транспортных средств будет вводиться поэтапно

21 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Обязательный технический осмотр транспортных средств на Украине будет вводиться поэтапно, сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк. Автомобили с неисправными техническими системами влияют на безопасность дорожного движения и могут привести к ДТП с травмированными или погибшими, отметил замминистра, и «это влияние может быть уменьшен, если будут введены адекватные меры по совершенствованию системы технического осмотра».

Сейчас обязательный техосмотр должны проходить ТС, осуществляющие коммерческие перевозки. Со следующего года (в соответствии с положениями Женевского соглашения 1958 года, Директив ЕС и требований Соглашения об ассоциации Украины с ЕС) все автомобили, которые направляются из Украины в страны-члены ЕС, обязательно должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства. Также техосмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации ТС.

«Сейчас перед нами стоит задача поэтапного введения обязательного технического осмотра. У нас уже есть соответствующие нормативно-правовые акты, которые вступают в силу в следующем году, и нам нужно качественно к этому подготовиться. Привлекаются лучшие мировые практики и эксперты. Мы хотим, чтобы технический осмотр проводили частные компании, аккредитованные НААУ, которые имеют лаборатории, достаточную материально-техническую базу и соответствуют всем требованиям, установленным действующим законодательством», - отметил Юрий Лавренюк.

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