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В 2018 году расходы для ГФС будут существенно увеличены

21 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Проектом Государственного бюджета на 2018 год расходы для Государственной фискальной службы Украины планируются на уровне 11,8 млрд грн, что более чем 45% больше, чем предусмотрено в 2017 году.

По мнению и. о. председателя ГФС Мирослава Продана, речь идет о серьезных средствах, и это даст возможность как продолжать реформирование службы, так и держать на достойном уровне зарплаты для сотрудников.

В частности, приоритетом для ГФС является развитие IT-технологий и перевода всех сервисов в электронный формат. До конца года запланировано в полном объеме запустить Электронный кабинет, что минимизирует любые контакты бизнеса, плательщиков с ГФС.

Проектом бюджета также предусмотрен рост расходов на оплату труда сотрудникам службы. По словам Мирослава Продана, в августе этого года ГФС уже удалось повысить зарплаты налоговикам, что приостановило отток кадров. «Специалисты уже испытывают надежду, позитив и перспективу и даже начинают возвращаться к службе. А еще несколько месяцев назад была такая ситуация, когда в день по всей службе по всей Украине освобождалось до 10 человек», - рассказал чиновник.

22 сентября проект Госбюджета-2018 будет представлен в парламенте.

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