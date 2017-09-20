Сегодня 20 сентября 2017 года, 19:24

На II International Compliance Forum обсудили специфику функционирования комплаенс-программ в глобальных фирмах

Начала работу сессия «Международный комплаенс» в рамках II International Compliance Forum. Модератором выступает руководитель практики корпоративного права и M&A ЮФ Evris Сергей Бенедисюк.

Коррупция определяется сегодня не только как незаконное злоупотребление властью в личных интересах, но и как неэтичное злоупотребление властью. Это включает не только взяточничество, но и, к примеру, финансирование определенных политических партий. Иногда существует конфликт интересов, но не будет коррупции. И наоборот. Такие тезисы озвучил эксперт по коррупционным рискам Vodafone Украина Игорь Щедров.

Отдельные действия могут быть не запрещены по законам страны, но компании все равно должны их считать неприемлемыми. Из практики Vodafone назван случай, когда компания отказывалась участвовать в финансировании благотворительного мероприятия, узнав, что к нему имеет отношение одна из политпартий. В основе ценностей компаний должно лежать уважение к правам и свободам человека, социальному равенству и справедливости, добавил г-н Щедров. Нынешний уровень украинской коррупции, по мнению спикера, можно сравнить с Польшей в 2004 году, когда она вступила ЕС. Индекс восприятия коррупции был высоким. Это было следствием того, что конфликту интересов не придавалось должного значения.

О комплаенсе как составляющей безопасности международной компании рассказал директор COSA Павел Верхняцкий. Не всегда бизнес понимает, зачем нужен комплаенс. Отдельные фирмы считают, что попросту не смогут ничего продать, если будут соблюдать все правила. Другие же считают, что комплаенс представляет собой чересчур зарегулированную систему. Задача комплаенса сводится, прежде всего, к превенции рисков, важно разработать четкие процедуры и этапы.

Речь о политике, позволяющей «быстро отмотать схему, по которой действовали злоумышленники». Как подчеркнул выступающий, часто неэтичные действия совершаются при взаимодействии группы лиц. Комплаенс-политику можно настроить таким образом, чтобы она осуществлялась из центра (хед-оффиса) и в обход местного менеджмента. Часто местные руководители глобальных компаний связаны с определенными подрядчиками или политиками. Но часто, заходя на определенный рынок, глобальная компания не меняет свои политики под специфику данного региона. Например, компания из США работает по универсальному шаблону и использует типичные инструменты, игнорируя базы данных, существующие в украинских условиях (реестры собственников). Если подрядчиком выступает физлицо-предприниматель, то найти в международных базах его нельзя. Также, добавил г-н Верхняцкий, сейчас комплаенс вышел на «передний край» в связи с санкционным режимом.

Выбирая в условиях ограниченности ресурсов между комплаенс и службой безопасности, следует сделать выбор в пользу первого, считает эксперт.