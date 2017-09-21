Сегодня 21 сентября 2017 года, 09:03

ProZorro.Продажи начинает тестирование «голландских аукционов»

Министерство юстиции Украины утвердило решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов касательно реализации пилотного проекта по продаже активов в ProZorro.Продажи - по аукционом с понижением цены (т.н. голландская модель). Электронные площадки, подключенные к ProZorro.Продажи, уже начали техническое тестирование по новой процедуре.

Голландские аукционы - это еще один инструмент, который позволяет значительно повысить эффективность продажи активов неплатежеспособных банков. Главное отличие голландской модели заключается в более быстром проведении процедур: аукцион происходит в течение суток. При этом активы торгуются с понижением цены, и в течение аукциона цена может упасть до 20% от стартовой. Кроме того, упрощен доступ к торгам - зарегистрироваться можно будет прямо в день проведения аукциона.

«Голландский аукцион значительно ускоряет продажу, что особенно актуально для активов банков, по которым срок ликвидации уже подходит к концу, - объяснил первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов. - Использование голландской процедуры позволит гарантированно продать активы, которые долгое время не находят покупателя. И Фонд гарантирования сможет получить дополнительные средства для выплат вкладчикам».

Процедура голландского аукциона состоит из двух основных этапов. На первом этапе произойдет постепенное автоматическое понижение цены, которое продолжается, пока один из участников аукциона не остановит понижение, зафиксировав текущую цену. На втором этапе остальные участники аукционов имеют возможность предложить свою цену, которая будет выше зафиксированной. При этом тот участник, который зафиксировал цену на первом этапе, будет иметь право последним поднять цену. Таким образом, система побуждает участников давать высокую цену за лот.

Пилотный проект по проведению голландских аукционов начнется уже в сентябре. В ближайшие дни в систему ProZorro.Продажи будет принято первый лот. В первую очередь, по новой процедуре будут продаваться активы банков, период ликвидации по которым уже подходит к концу. При этом лоты будут выставляться как индивидуально, так и коллективно, в составе пула.